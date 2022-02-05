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Bir metre karda hayat kurtarma mücadelesi - Son Dakika

Bir metre karda hayat kurtarma mücadelesi

05.02.2022 12:43
Bir metre karda hayat kurtarma mücadelesi

Sivas'ta 112 ekiplerinin 1 metreyi bulan kar kalınlığında hasta kurtarmak için verdikleri mücadele ve özel idaresi ekiplerinin desteği dikkat çekti.

Sivas'ta 112 ekiplerinin 1 metreyi bulan kar kalınlığında hasta kurtarmak için verdikleri mücadele ve özel idaresi ekiplerinin desteği dikkat çekti.

Sivas'a yaklaşık 190, Suşehri ilçesine ise 62 kilo metre mesafedeki Kale köyünde bulunan bir hastaya ulaşmak için verilen mücadele böyle görüntülendi. Köyde yaşayan 86 yaşındaki felç hastası Şaziye Polat'ın yakınları, Polat rahatsızlanınca 112 ekiplerinden yardım istedi. Köyde kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi bulduğundan sağlık ekipleri köye ulaşabilmek için Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Ambulans yolu açan iş makinesini izledi ve yaklaşık 2 saat sonra hastaya ulaşıldı. 112 personeli hastanın taşınacağı yaya yolunu kürekle açtı. Hastane sedye ile ambulansa taşındı. Zorlu bir mücadelenin ardından ulaşılan hasta İlçe Devlet Hastanesine nakledildi. - SİVAS

Bir metre karda hayat kurtarma mücadelesi
Bir metre karda hayat kurtarma mücadelesi
Bir metre karda hayat kurtarma mücadelesi
Bir metre karda hayat kurtarma mücadelesi

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Suşehri, Sivas, kar, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir metre karda hayat kurtarma mücadelesi - Son Dakika


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