"Bir Umut Bir Can" tüp bebek desteği projesinin ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
"Bir Umut Bir Can" tüp bebek desteği projesinin ilk bebeği dünyaya geldi

"Bir Umut Bir Can" tüp bebek desteği projesinin ilk bebeği dünyaya geldi
24.04.2026 14:53  Güncelleme: 14:57
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Bir Umut Bir Can" tüp bebek destek projesinin ilk bebeği olarak dünyaya gelen minik Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Bir Umut Bir Can" tüp bebek destek projesinin ilk bebeği olarak dünyaya gelen minik Fatma Şahin'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan "Bir Umut Bir Can" projesinin ilk meyvesi alındı ve projenin ilk bebeği dünyaya geldi. 5 yıldır çocuk hasreti çeken ve projeden ilk yararlanan ailelerden biri olan İsmail-Eylem Şahin çifti, dünyaya gelen kızlarına, verilen desteklerden dolayı Başkan Fatma Şahin'in adını verdi.

Minik Fatma Şahin'i ilk ziyaret eden isim Başkan Fatma Şahin oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı doğumun ardından, minik Fatma Şahin'i ziyaret eden ilk isimlerden biri de Başkan Fatma Şahin oldu. Başkan Şahin, aileyi tebrik ederek minik Fatma için iyi dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Aile Yılı'nın ilan edilmesinin hemen ardından kapsamlı bir aile destek paketi açıkladıklarını belirtti.

"Projenin ilk bebeği dünyaya geldi"

Başkan Şahin, "Bu aile paketi içerisinde bebeği olmayanlara tüp bebek desteği de vardı. Devlet ve özel hastanelerden destek aldık. Çok güzel bir protokol yapmıştık. Bu işlerin mali boyutu ve takibi var. Biz bu desteği vereceğimizi söyledik. Projenin ilk bebeği oldu. Lütfettiler benim ismimi koydular bebeğe. Fatma'mız ilk bebeğimiz. Destek veren, yanımızda olan değerli doktorlarımız ve bütün sağlık camiasına, sağlık kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Bu aile yılının ilk bebeği. Bakanlık dönemimde yaptığımız proje vardı. Belediye Başkanı olduktan sonra da talepler gelince tüp bebek desteğine devam ettik. Orada 300 bebeğimizi proje ile anne ve babasına kavuşturmuştuk. Bu yeni aile yılının ilk bebeği" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 10 bebek daha yolda

Projenin son durumuna ilişkin bilgi veren Başkan Fatma Şahin, "Bir Umut Bir Can" tüp bebek desteğine 200 başvuru yapıldığını belirterek, "Şu anda 10 yeni bebeğimiz daha yolda" dedi.

Aileden Başkan Şahin'e teşekkür

İsmail-Eylem Şahin çifti ise yaptıkları açıklamada, 5 yıllık çocuk hasretlerinin sona ermesine vesile olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e destekleri için teşekkür ederek duydukları mutluluğu dile getirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Bir Umut Bir Can' tüp bebek desteği projesinin ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: "Bir Umut Bir Can" tüp bebek desteği projesinin ilk bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
