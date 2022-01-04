Bir yılda 613 bin 335 çağrı cevaplandırıldı - Son Dakika

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni 2021 yılında 613 bin 335 çağrının cevaplandığı bildirildi.

Acil durumlarda tek bir numaradan hizmet veren, 7-24 esasına göre çalışan 112 Acil Çağrı Merkezi'nin özveriyle çalıştığını belirterek teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Gayretleri, emekleri için şükranlarımı sunuyor; huzur içinde bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi.

Ayrıca, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Haberleşme Merkezi'ni ziyaret ederek, kolaylıklar dileyen Vali Çelik, "Şehir merkezinde 137 noktada 282; ilçelerimizde 132 noktada 399 kamerayla hizmet veriyoruz. 2022 yılı güven ve huzur şehri Kütahya'ya sağlık, bereket ve huzur getirsin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA