Birecik\'te bayram buluşması

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Belediye Başkanı Mehmet Begit öncülüğünde düzenlenen bayramlaşma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Birecik Belediyesi ev sahipliğinde AK Parti Birecik ilçe başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Pınarbaşı, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti İlçe Başkanı Erol Açılan, TÜGVA İlçe Başkanı Serkan Üzümcüoğlu ve yönetim, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramın manevi ikliminin hissedildiği programda birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu ön plana çıktı. Katılımcılar bayramlaşarak dayanışma mesajı verirken, program sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu. - ŞANLIURFA