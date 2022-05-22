Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı - Son Dakika
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Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı

22.05.2022 12:30

Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı Sergi, vatandaşları yaklaşık 100 yıl geriye götürdü Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde açılan fotoğraf ve eski eşyalar sergisi vatandaşları 100 yıl geçmişe götürdü.

Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı

Sergi, vatandaşları yaklaşık 100 yıl geriye götürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde açılan fotoğraf ve eski eşyalar sergisi vatandaşları 100 yıl geçmişe götürdü. Sergiyi gezenler, Birecik'in hiç görmedikleri eski yapılarını ve aletlerini görerek nostalji yaşadı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlara nostalji yaşatacak bir sergi açıldı. Onlarca fotoğraf ve eskiden kullanılan malzemelerden oluşan sergi, vatandaşları yaklaşık 100 yıl geriye götürdü. Fotoğraf sergisini gezen vatandaşlar, Birecik'in hiç görmedikleri eski yerleşim şeklini, eski yapılarını ve günlük hayatta kullanılan aletlerini görme imkanı elde etti. Birecik Belediyesi ve bir dernek tarafından ortaklaşa açılan sergiyi gezen yetişkinler, nostalji yaşarken çocuklar ise Birecik'in eskiden nasıl bir şehir olduğunu gördükleri için mutlu olduklarını belirtti. Ali Nebihe Karata Kültür Merkezindeki sergiden önce bir söyleşi gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Ziya Fincan ve Dernek Yöneticilerinden Olcay Akan'ın organize ettiği etkinlikte, Birecik'in nostalji fotoğraflarının yanı sıra Müslüm Yaşargün'ün fotoğrafları da sergilenirken, Birol Kıraç, Funda Bal ve Müslüm Yaşargün bir söyleşisi gerçekleştirdi. İlginin yoğun olduğu serginin 5 gün açık kalacağı belirtildi.

Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı
Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı
Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı
Birecik'te vatandaşlar nostaljiyi yaşadı

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Müslüm, Yerel, Son Dakika

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