Birlik Haber-Sen Yeni Yönetimini Tanıttı

20.10.2025 13:10
Birlik Haber-Sen Eskişehir Şubesi, yeni yönetimini tanıtmak için bir program düzenledi.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) İç Anadolu 3 No'lu Eskişehir Şubesi, Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlediği programla yeni yönetimini kamuoyuna tanıttı. Programa sendika üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Programın açılışında konuşan Birlik Haber-Sen Eskişehir Şube Başkanı Vedat Baysal yaptı. Baysal, "Birlik Haber-Sen'in Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı 11 hizmet kolundan biridir. Birlik Haber-Sen'in 1992 yılında kuruldu. 15 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye genelinde 13 bin 533 üye sayısına ulaştı. Hizmet kolundaki 10 sendika arasında açık ara birinci ve yetkili sendika olmuştur. Eskişehir özelinde ise 182 üye ile sendika üyesi olabilecek personelin yaklaşık yüzde 70'ine ulaştık. Birlik Haber-Sen; güçlü olanı değil, haklı olanı güçlü kılan, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, insan haklarına yönelik her türlü şiddet, baskı, zulüm ve haksızlığa karşı çıkan, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan bir sendikadır. Sendikal mücadelede her zaman sorumluluk bilinciyle, yapıcı, uzlaşmacı ve ilkeli bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir. Kamu görevlilerinin sosyal, ekonomik ve özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalıştık. Ayrıca, Türkiye'de ve dünyada haksızlığa uğramış, yardıma muhtaç kişilerin sesi olmayı da görev bildik. Toplantımızın amacı: "Bugün bu programı, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulumuz neticesinde oluşan yeni yönetimimizi sizlere tanıtmak, vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde yaptığımız çalışmaların kamuoyundaki bilinirliğini artırmak ve basın mensuplarımızla iletişimimizi güçlendirmek amacıyla düzenledi" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Vedat Baysal, Birlik Haber-Sen Eskişehir Şubesi'nin yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı:

Başkan Yardımcısı Şeyma Pakel, Başkan Yardımcısı Tuğçe Korkmaz Belikuşaklı, Başkan Yardımcısı Muhammet Demirhan, Başkan Yardımcısı Emre Akdağ, Başkan Yardımcısı Kerem Özcanlı, Başkan Yardımcısı Ramiz Şengezer ve Üst Kurul Delegesi Serkan Görmüş'ten oluştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

