Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Birlik ve Beraberlik Vurgusu
12.08.2025 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Yılmaz, Hacı Bektaş-ı Veli anma töreninde birlik mesajı verdi, terörsüz Türkiye hedefinin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle; doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Yılmaz, "Meclisimizde kurulan komisyonda ilk iki toplantıda iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliği sağlandı. Bazı konular vardır ki bunları siyasetin dışına taşımak gerekir" dedi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Bu yıl "Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Valisi Ali Fidan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de birlik ve beraberliğin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. "Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirmek, iç cephemizi sağlamlaştırmak durumundayız" diyen Yılmaz, bölgede emperyalist projelere karşı en güçlü cevabın, milletin tüm kesimlerinin omuz omuza durması olduğunu söyledi. Yılmaz, "Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle; doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle 86 milyon biriz, beraberiz, kardeşiz" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Yılmaz, "Meclisimizde kurulan komisyonda ilk iki toplantıda iktidar ve muhalefet partilerinin oy birliği sağlandı. Bazı konular vardır ki bunları siyasetin dışına taşımak gerekir" dedi.

Geçmişte toplumun önünde engel teşkil eden yasaklara da değinen Yılmaz, "Başörtüsü yasağı, Kürtçe konuşma yasağı, Alevi meselesindeki tabular kalktı. Tabularla ve yasaklarla sağlıklı bir gelecek inşa edilemez. Bugün farklılıkların saygıyla karşılandığı bir ortamda, aynı bayrak altında, aynı vatanın eşit vatandaşları olarak yaşıyoruz" diye konuştu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmalarını anlatan Yılmaz, 60 ilde 2 bin 102 cemevinin tespit edildiğini, bakım ve onarım taleplerinin karşılandığını, deprem bölgelerinde zarar gören cemevleri için adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca 7 ilde 13 yeni cemevi yapımı için altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini, 116 eserin günümüz Türkçesine kazandırılması için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Gençlere de seslenen Yılmaz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretilerinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Hepimiz Hazreti Adem'in ve Hazreti Havva'nın torunlarıyız. Farklılıklarımız zenginliğimizdir, zaafımız değil. Görevimiz, bu anlayışı gelecek nesillere ve tüm dünyaya taşımaktır" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Kültür Sanat, Hacı Bektaş, Politika, Türkiye, Kültür, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yolcu otobüsü alev alev yandı Hatay'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor

21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
21:05
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:44
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:33
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
09:19
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
09:16
Türkiye’nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
09:10
Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 22:31:30. #7.11#
SON DAKİKA: Birlik ve Beraberlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.