Birlik ve Bereket Sofraları'nda Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika
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Birlik ve Bereket Sofraları'nda Ramazan İftarı Coşkusu

Birlik ve Bereket Sofraları\'nda Ramazan İftarı Coşkusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Birlik ve Bereket Sofraları' iftar programında, öğrenciler ve akademik personel bir araya geldi. Etkinlikte paylaşma ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

28.03.2025 12:45  Güncelleme: 12:47
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Birlik ve Bereket Sofraları" iftar programı, akademik ve idari personeli öğrencilerle buluşturdu. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen etkinlikte, paylaşma ve dayanışmanın önemi vurgulandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Birlik ve Bereket Sofraları" iftar programı, akademik ve idari personeli öğrencilerle bir araya getirdi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen etkinlik, Battalgazi ve Yeşilyurt yerleşkelerinde düzenlendi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Erdem, Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Genel Sekreter Abuzer Gelse, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abuzer Yeşil, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İftar programlarında birlik ve beraberlik ruhu pekişirken, paylaşım ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Aynı sofrada oruç açan katılımcılar, Ramazan ayının bereketini hep birlikte paylaşmanın huzurunu yaşadı.

Öğrenciler, yapılan dualarla sıcak ve samimi bir ortamda oruçlarını açarken, kültürel ve sosyal gelişimi destekleyen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Birlik ve Bereket Sofraları'nda Ramazan İftarı Coşkusu - Son Dakika

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