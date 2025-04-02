Birmingham'da Temizlik İşçileri Süresiz Greve Gitti, Sokaklarda 17 Bin Ton Çöp Birikti - Son Dakika
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Birmingham'da Temizlik İşçileri Süresiz Greve Gitti, Sokaklarda 17 Bin Ton Çöp Birikti

İngiltere'nin Birmingham şehrinde süresiz greve giden temizlik işçileri nedeniyle sokaklarda büyük bir çöp yığılması yaşandı. Belediye, acil durum planını devreye sokarak şehrin dört bir yanına ek temizlik ekipleri gönderdi. Grevdeki personelin araçları engellemesi, temizleme çalışmalarını zorlaştırıyor.

02.04.2025 13:53
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İngiltere'nin Birmingham şehrinde temizlik işçilerinin süresiz greve gitmesiyle sokaklarda 17 bin ton çöp birikti.

İngiltere'nin ikinci büyük şehri Birmingham'da temizlik işçilerinin grevi, krize yol açtı. Haftalardır süren grev nedeniyle sokaklarda 17 bin ton çöp birikti. Birmingham Belediyesi halk sağlığına yönelik endişelerin artmasının ardından acil durum planını devreye soktu. Yapılan açıklamada, şehrin dört bir yanına 35 ek araç ve ekip gönderilerek temizlik yapılacağı belirtildi. Planla ayrıca komşu belediyelerden ve hükümetten daha fazla destek alınabileceği aktarıldı.

"Çöp toplama araçları engelleniyor"

Birmingham Belediye Meclis Başkanı John Cotton ise yaptığı açıklamada, sokaklardaki atıkların temizlenmesinde yaşanan zorlukların çoğunun, grevdeki personelin depolardaki araçların çıkmasını engellemesinden kaynaklandığını ifade etti. Cotton acil durum planından dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Birmingham'daki topluluklara zarar veren ve sıkıntıya yol açan bir duruma müsamaha gösteremeyiz. Grev ve protesto hakkına saygı duyuyorum, ancak grevdeki eylemler yasal çerçevede olmalı. Ne yazık ki bazı kişilerin davranışları şu anda şehir sakinleri ve şehrin çevresi üzerinde önemli bir etkiye yol açtı. Acil durum planını devreye sokmadığımız sürece sokaklarda biriken atıkları temizleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Şehirde yaklaşık 200 atık toplama aracı günlük 8 saatlik vardiyalarda görevlendiriliyor. Grev sırasında ise 90 civarında araç çalıştırılırken, belediye, depoların ablukaya alınmasının araçların sokağa çıkmasını engellediğini belirtiyor.

Şehirdeki grev krizi

Unite sendikası, bazı pozisyonların kaldırılmasına ve maaşlardaki kesintilere karşı Ocak ayında greve başlamış, 11 Mart'ta ise süresiz greve gitmişti. Belediye ile sendika arasında son olarak 27 Mart Perşembe günü görüşme yapılmış, ancak yetkililer masadaki tüm tekliflerin reddedildiğini belirterek görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını duyurmuştu.

Unite sendikası, çöp toplama hizmetinde planlanan "yeniden yapılandırma" sonucunda yaklaşık 150 çalışanın yılda 8 bin sterlin kaybedeceğini iddia ediyor. Sendika, kesintilerin geri alınmadığı takdirde anlaşmazlığın süreceğini belirtiyor. - BIRMINGHAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Birmingham'da Temizlik İşçileri Süresiz Greve Gitti, Sokaklarda 17 Bin Ton Çöp Birikti - Son Dakika

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