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Bisiklet Sporcusu Hayatını Kaybetti

Bisiklet Sporcusu Hayatını Kaybetti
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Serkan Kadıoğlu, Burhaniye'de trafik kazasında hayatını kaybetti; bisikletlilerin güvenliği istendi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - VeloAdra Bisiklet Grubu ile Bisikletli Yaşam Platformu üyeleri, 50 yaşındaki öğretmen ve bisiklet sporcusu Serkan Kadıoğlu'nun Burhaniye'de trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine yaptıkları açıklamada, bisikletlilerin trafikte güvenli ulaşımının sağlanmasını istedi.

Serkan Kadıoğlu, önceki akşam Burhaniye İskele Adyar Kavşağı'ndan geçtiği sırada iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kadıoğlu'nun üyesi olduğu VeloAdra Bisiklet Grubu, kazanın ardından yazılı açıklama yaptı. Grup Başkanı Atilla Encim tarafından paylaşılan açıklamada, Kadıoğlu'nun kaybından duyulan üzüntü dile getirildi.

Açıklamada, "Yollarda bir canımızı daha kaybettik. Bisiklet grubumuzun kıymetli üyesi Serkan Kadıoğlu'nu zamansız şekilde kaybetmenin derin acısı içindeyiz. Bisiklet bir ulaşım ve yaşam biçimidir; yollarda görülmek, fark edilmek ve yaşamak istiyoruz. Bisikletli ölümler artık son bulsun" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kadıoğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Bisikletli Yaşam Platformu da yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde üç bisikletlinin yaşamını yitirdiğini belirterek, trafik güvenliğine ilişkin denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Üç günde üç can yitip gitti. Bir hafta içinde üç arkadaşımızı daha arkadan çarpan araçlara kurban verdik. İlyas Ulutaş, Eren Köse ve Serkan Kadıoğlu'nun kaybı hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti" denildi.

Kaynak: ANKA

Kadıoğlu, Güvenlik, Ulaşım, Trafik, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisiklet Sporcusu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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