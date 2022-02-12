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Bisiklet turunu görüntüleyen helikopter arızalandı, dünyaca ünlü sahile iniş yapmak zorunda kaldı - Son Dakika

Bisiklet turunu görüntüleyen helikopter arızalandı, dünyaca ünlü sahile iniş yapmak zorunda kaldı

12.02.2022 00:57
Bisiklet turunu görüntüleyen helikopter arızalandı, dünyaca ünlü sahile iniş yapmak zorunda kaldı

Antalya'da, bisiklet turunu görüntüleyen helikopter, motor arızası sebebiyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı.

Antalya'da, bisiklet turunu görüntüleyen helikopter, motor arızası sebebiyle Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı. Helikopteri sahilde gören vatandaşlar ise hem şaşkınlık yaşadı hem de helikopter eşliğinde fotoğraf çekindi.

Antalya'da Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) ikinci etabını havadan görüntüleyen helikopterde 16.00 sıralarında motor arızası oluştu. Pilot, helikopteri acil olarak Konyaaltı Sahili'ne indirmek zorunda kaldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, çevrede güvenlik önlemi aldı. Plajda güneşlenen yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, helikopterle fotoğraf çekindi.

Helikopteri görünce çok şaşırdığını belirten Hatice Doğan, "Havadayken görmüştük, sahilde görünce çok şaşırdık" dedi.

Teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

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Konyaaltı Sahili, Helikopter, Bisiklet, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bisiklet turunu görüntüleyen helikopter arızalandı, dünyaca ünlü sahile iniş yapmak zorunda kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisiklet turunu görüntüleyen helikopter arızalandı, dünyaca ünlü sahile iniş yapmak zorunda kaldı - Son Dakika
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