Bisiklet Üzerinde Yemek Yapıyor - Son Dakika
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Bisiklet Üzerinde Yemek Yapıyor

Bisiklet Üzerinde Yemek Yapıyor

Tugay Çerezci, bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaparak sosyal medyada büyük ilgi gördü.

21.09.2024 09:50
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Sosyal medyada bisiklet sürerek içerik üreten Tugay Çerezci, bisiklet sürerken sucuklu yumurta yaptığı video milyonlarca izlenmeye ulaştı. Bisiklet sürerken farklı yemekler de yapmayı deneyeceğini söyleyen Çerezci, çıtayı her seferinde daha da yükselteceğini ifade etti.

Sosyal medyada "soulofguts" ismi ile ünlenen Tugay Çerezci, bisiklet üzerinde yemek yaparken çektiği videolarla milyonlarca izlenmeye ulaştı. Ellerini kullanmayarak bisiklet süren Çerezci, bisikletini sürdüğü esnada kahve demleyerek o anları kaydetti. Videonun altına gelen yorumlarla içeriğin sevildiğini fark etmesinin ardından bisiklet sürerken hazır makarna yaparak bir video daha paylaştı. Gelen yorumlarda sucuklu yumurta yapmasını isteyen takipçilerinin olduğunu söyleyen genç sporcu bu kez de bisiklet üzerinde sucuklu yumurta yaparak milyonlarca izlenmeye ulaştı. Çektiği her videoda çıtayı daha da yukarı çıkaracağını söyleyen Çerezci, ileride birçok farklı yemek yapmayı deneyeceğini ifade etti.

Bel ağrısı nedeniyle ellerini kullanmadan bisiklet sürmeyi öğrendi

Bel ağrıları nedeniyle ellerini kullanmadan bisiklet sürmeye alıştığını aktaran Tugay Çerezci, "2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği bölümünü okumaya başladım. BESYO okuduğum için de sporun çeşitli dallarıyla da ilgileniyorum, bisiklet de bunlardan birisi. 2018-2019 yılları arasında birçok yarışlara da katıldım. Antrenman olarak günde 100 kilometre bisiklet sürdüğüm zamanlar da oldu. Başlarda dağ bisikleti kullanıyordum, sonrasında yol bisikletine geçme ihtiyacı duydum. Yol bisikletine geçtiğimde geometrisi farklı olmasından dolayı çok fazla eğilmem gerekiyordu ve o zamanlar daha kiloluydum, belime ağrı yapıyordu. Bel ağrısından dolayı ellerimi bırakarak sürmeye başladım bu şekilde dengem oturdu" şeklinde konuştu.

"Çıtayı daha da yükselteceğim"

Her seferinde farklı yemekler yapmayı denemek istediğini söyleyen Çerezci, "Sosyal medyada içerik üretmeyi çocukluğumdan beri istiyordum. Aklıma böyle bir içerik fikri geldi. Hibrit bir sporcu olarak sosyal medyada yer almaya çalışıyorum. Bisikletin üzerinde ilk başta kahve yaparak başladım. Daha sonrasında hazır makarna yaptım. Gelen yorumlar üzerinden bu işi geliştirmeye devam ettim ve sucuklu yumurta yaptım ve ileride daha da farklı yemekler yapacağım. İlgi çeken yorumları dikkate alarak yemek yapmaya çalışıyorum. Videolarım 1 milyonun üzerinde izleniyor. Yeni başlamış olmama rağmen bu izlenmeleri görmek beni mutlu ediyor. Çevremden de çok güzel tepkiler alıyorum. Kuymak yapmamı isteyen var, mangal isteyen var. Tüm önerileri dikkate alıp çıtayı her seferinde yükseltmeyi planlıyorum" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bisiklet Üzerinde Yemek Yapıyor - Son Dakika

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