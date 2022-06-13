Bisiklet ve motosiklet hırsızlıklarına karşı en önemli önlem kaliteli kilit

Eskişehir'de son dönemlerde bisiklet ve motosiklet hırsızlıkları artarken, uzun yıllardır bisikletçi olan Serdar Çınar, alınması gereken önlemlerden bahsederek, "Hırsızlara karşı caydırıcılığı arttırmak isteyen motosiklet ve bisiklet sürücüleri mutlaka kaliteli kilit kullansın" dedi.

Son zamanlarda artan bisiklet ve motosiklet hırsızlıkları sahiplerini oldukça tedirgin ediyor. Bina boşluklarına ya da girişlerine bırakılan bisikletlerin kolayca çalınabiliyor olması, ne gibi önlemler alınması gerektiği sorusunu akla getiriyor. Bağlanan kilitleri levye yardımıyla kırarak kayıplara karışan hırsızlar, fırsatını buldukları zaman rahatça bisiklet ya da motosiklet çalabiliyorlar. Gereken önlemler alınarak daha sonra pişmanlık yaşamamanın önüne geçebilir.

"Kilit alırken çok ucuz olanlara kaçılmaması gerekiyor"

Eskişehir'de 15 yıldır bisiklet malzemeleri satışı ve tamir işi yapan Serdar Çınar, öncelikle bisikletlerin faturalarının kesinlikle saklanması gerektiğinden bahsetti. Herhangi bir hırsızlık durumunda ilk lazım olan şeyin fatura olduğuna dikkat çeken Çınar, sözlerinin devamında hırsızlığı önlemek için yapılması gerekenleri anlattı. Hırsızlara fırsat verilmemesi gerektiğini söyleyen Çınar, "Bisiklet ve motosikletlerin çalınmasını önlemek için kapalı yerlerde muhafaza etmeleri lazım. Dışarı bırakılıyorsa, kuytu yerlere bırakılmaması gerekiyor. Kalabalığın olduğu yerlere, yani göz önünde bırakılması lazım. Bir de kilit alırken çok ucuz olanlara kaçılmaması gerekiyor. Bina girişlerine, apartman boşluklarına falan bırakılıyor ama binaya giren çıkan kontrol edilemiyor. Bisikleti ya da motosikleti kilitlediğiniz zaman, kilidin arasına çubuk, levye sokulamayacak şekilde sarılması lazım. Çünkü araya bir şey sokup o kilidi açabiliyorlar veyahut bisikletten güç alıp kırılamayacak şekilde bağlamaya çalışılması en doğrusu" dedi.

"Ucuz kilitle pahalı kilitler arasında fark var"

Ellerinde her bütçe için kilit bulunduğunu söyleyen Çınar, herkesin malına biçtiği değere göre kilit alması gerektiğine değindi. Kilitlerde belirli bir seviyenin üzerine çıkıldığı zaman hırsızlıkların büyük ölçüde önüne geçildiğinden bahseden Çınar sözlerine şöyle devam etti:

"Malınızın değerine göre iyi bir kilit alınması gerekiyor. Ucuz kilitle pahalı kilitler arasında tabi ki farklar var. Kullanım şekline göre de anahtarlı ya şifreli gibi kilit tercihleri değişebilir ama hiçbir zaman ucuza kaçılmaması gerekiyor. Bizim elimizde şu anda 30 liradan başlayarak bin 500 liraya kadar çıkan kilit çeşitleri var. Son zamanlarda çok fazla bisiklet ve motosiklet hırsızlığı oldu. Daha öncesinde de oluyordu ama baya arttı. Vatandaşların malının kıymetini bilmesi gerekiyor, ona göre önlemlerini alarak kilit tercihi yapmaları gerekiyor." - ESKİŞEHİR