Bisikletli 5 Turist Müslüman Oldu - Son Dakika
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Bisikletli 5 Turist Müslüman Oldu

Bisikletli 5 Turist Müslüman Oldu
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Yeni Zelandalı 5 bisikletli turist, Sivas'taki köydeki misafirperverlikten etkilenerek Müslüman oldu.

Sivas'ta Yeni Zelandalı bisikletli 5 turist genç, misafir oldukları köydeki samimiyet ve yakınlıktan etkilenerek müslüman oldu.

Sivas merkeze bağlı Tatlıcak köyüne bisikletleriyle gelen 5 Yeni Zelandalı genç turist, köy sakinlerinin kendilerine gösterdiği misafirperverlikten etkilenerek İslam'ı seçti. Bisikletleriyle Türkiye'yi gezen turistler, Tatlıcak köyüne geldiklerinde köylüler tarafından misafir edildi. Yemek ikram edilen ve ihtiyaçları karşılanan gençler, kendilerine gösterilen ilgiden ve Türk misafirperverliğinden etkilendi. Yaşananların ardından İslam dinini merak ettiklerini ve Müslüman olmak istediklerini dile getiren 5 arkadaş köy imamıyla birlikte camide bir araya geldi. İmam tarafından İslam dini ve Müslümanlık hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen sohbetin ardından 5 Yeni Zelandalı, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

"Misafirperverliğimizden çok etkilendiler ve Müslüman olmak istediklerini dile getirdiler"

Turistlere ikramlarda bulunduklarını ifade ededen Köy muhtarı Sebahattin Kaya, "Bu 5 arkadaşlar Yeni Zelanda'dan gelmişler. Buradan geçerken de bizim köyümüze geldiler, misafirperverliğimizi gördüler. Kendilerini buyur ettik, yemek ikram ettik. Onlar söylemeden ne ihtiyaçları varsa karşılamaya çalıştık. Bisikletle geziyorlardı, karınlarını doyurduk. Bizim misafirperverliğimizden çok etkilendiler ve Müslüman olmak istediklerini dile getirdiler. Bunun üzerine biz de cami imamımızla birlikte camide toplandık. İmamımız bu 5 arkadaşımıza İslam'ı anlattı, dinimiz hakkında bilgiler verdi. Anlatılanlardan memnun kaldılar ve imamımızın rehberliğinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Birkaç saat sonra köyümüzden ayrıldılar ve bizlere teşekkür ettiler. Bu beş arkadaşımızın İslam'la şereflenmesine vesile olduğumuz için bizler de çok memnun kaldık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bisikletli 5 Turist Müslüman Oldu - Son Dakika

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