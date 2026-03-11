Bismil Türkmenler Derneği'nden Öğrencilere İftar - Son Dakika
Bismil Türkmenler Derneği'nden Öğrencilere İftar

11.03.2026 00:24
11.03.2026 00:24
Diyarbakır Bismil Türkmenler Derneği, Dicle Üniversitesi'nde iftar yemeği düzenledi.

Diyarbakır Bismil Türkmenler Derneği Dicle Üniversitesi'nde okuyan Gazze, Filistin, Ürdün ve Sudanlı öğrencilerle birlikte iftar yemeğinde buluştu.

Dicle Üniversitesi'nde okuyan Gazze, Filistin, Ürdün ve Sudanlı öğrenciler Diyarbakır Bismil Türkmenler Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğinde buluştu. Programa Dernek Başkanı Ender Budak, Siyasi parti üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İftar programında konuşan Budak, uzun süreden beri bu programı planladıklarını söyledi. Budak, "Dicle Üniversitesi'ndeki öğrencilerle, dışarıdan gelen Sudan, Irak, Suriye, Tacikistan ve Kırgızistan'dan birçok öğrencilerimizle temasa geçtik. Böyle hayır gününde, Ramazan gününde onlarla birlikte bir soframızı açtık. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız şu vurguyu yapar; Türkler, Kürtler, Araplar birlikte olduğumuz zaman bin yıllık kardeşliğimizin ne kadar güçlü olduğunu. Biz de bu projede adım adım bunu yapmaya çalışıyoruz. Burada da bir karınca misali destek vermek için böyle bir plan yaptık. Şu anda maşallah tüm öğrencilerimiz burada. Mutluyuz. Bizlerle bu sofrayı paylaştıkları için tüm gelenlerin ayağına sağlık" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine katılan Filistinli Sağlık Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammed Natour ise, Ender Budak'a teşekkür etti. Natour, "Katılan tüm arkadaşlarımın iftarı mübarek olsun. Herşey için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

İftar yemeği sonrasında öğrencilere ve hediyeler dağıtıldı fotoğraflar çekildi. - DİYARBAKIR

Son Dakika Yerel Bismil Türkmenler Derneği'nden Öğrencilere İftar - Son Dakika

00:30
