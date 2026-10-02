Bitlis Tatvan\'da yoğun sis sürücüleri zorladı, görüş mesafesi yer yer 5 metreye indi

Bitlis Tatvan'da yoğun sis sürücüleri zorladı, görüş mesafesi yer yer 5 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Tatvan'da yaklaşık iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini yoğun sise bıraktı; Tatvan-Rahva hattında görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken ulaşım kontrollü sağlanıyor, yetkililer hız ve takip mesafesi uyarısı yaptı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Bitlis'te yaklaşık iki gündür etkisini sürdüren yağışlı hava, bugün yerini kent genelinde yoğun sise bıraktı. Özellikle Tatvan'dan Rahva bölgesine uzanan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Sürücüler, yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Yetkililer, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin hızlarını azaltmaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: İHA
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