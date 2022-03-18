Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı - Son Dakika
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Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

18.03.2022 16:52
Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle program düzenlendi.

Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' nedeniyle program düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, kurum müdürleri ile öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi Öğretmeni Şefik Çelik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması ile devam etti. Programın devamında ise Çanakkale destanını anlatan şiirler okunup, günün anlam ve önemi anlatan video gösterimi yapıldı.

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu Çanakkale Türküleri adlı müzik dinletisi ile program sona erdi. - BİTLİS

Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı
Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı
Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' programı - Son Dakika


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