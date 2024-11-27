Bitlis'te 4.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te 4.3 Büyüklüğünde Deprem

AFAD, Bitlis'in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

27.11.2024 07:12
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.71 kilometre olarak kaydedildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te 4.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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