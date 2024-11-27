Bitlis'te 4.3 Büyüklüğünde Deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bitlis'in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.71 kilometre olarak kaydedildi. - BİTLİS