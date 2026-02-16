Bitlis'te 5. Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
Bitlis'te 5. Kar Festivali Coşkusu

16.02.2026 21:18
Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen 5. Kar Festivali, yoğun katılımla halk oyunları ve yarışmalarla başladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde düzenlenen "5. Kar Festivali" etkinliklerine öğrenciler ve sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Üniversitenin Rahva yerleşkesindeki kayak merkezinde düzenlenen etkinlikler, halk oyunları ve meşaleli kayak gösterisiyle başladı. Halat çekme, yumurta taşıma ve benzeri yarışmaların yapıldığı festivalde konuşan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, "2022 yılında başlattığımız ve bu yıl beşincisini düzenlediğimiz kar festivali serisini devam ettiriyoruz. Bitlis denince akla ilk kar gelir, karın merkezi veya başkenti olarak anılıyor. Biz de Bitlis Eren Üniversitesi olarak bunu faydalı şekilde değerlendirmek amacıyla bu projemizi hayata geçirmiştik. Geleneksel hale gelen festivalimiz birbirinden farklı etkinliklerle devam edecek. Bilindiği gibi Bitlis turizm alanına açılmaya başladı. Biz üniversite olarak da turizm alanında birbirinden farklı çalışmalar yapıyoruz. Bitlis'in kalkınmasındaki en büyük etken turizm sektörüdür. Kış turizminde de kar festivali, kar şenlikleri ve kar etkinlikleriyle bölge turizmine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bitlis'teki üç kayak tesisi aktif durumdadır ve bunlardan biri üniversitemiz kampüsü alanındadır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından halay çeken, kızak ve kayak takımları ile kay keyfi yaşayan öğrencilere ekmek arası köfte ve sucuk ikram edildi. Festivale üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve velilerin yanı sıra çok sayıda kayaksever katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

