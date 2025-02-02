6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi

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Bitlis'te doğa severler, Satürn,Bitlis'te astronomi meraklıları, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde hizalanmasını teleskoplarıyla gözlemledi. Dr. Cihan Önen, bu nadir doğa olayını görüntüledi ve 2025'te de kaçırılmaması gereken gözlemler olacağını belirtti. Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ı izledi.

02.02.2025 09:28
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Bitlis'te doğa ve uzay severler; Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesini izlemek ve görüntülemek için teleskoplarının başına geçti.

TARİHİ GÖRÜNTÜ

Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Doğa gözlemleri ve astrofotoğrafi çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, nadir rastlanan doğa olayını görüntüledi. Önen, 2025 yılının Ocak ayı sonları ve Şubat ayının ilk haftalarının gezegen gözlemleri için uzay severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunduğunu belirtti.

6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi

"MERKÜR HARİÇ HEPSİNİ GÖZLEMLEDİK"

Önen, "Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere bu altı gezegen akşamın ilk saatlerinde gökyüzünde görünmektedir. Merkür hariç, diğer gezegenleri gözlemleme fırsatımız oldu. Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, çıplak gözle karanlık bir ortamda parlak bir nokta gibi görünürken, Uranüs ve Neptün için dürbün veya teleskop gibi optik cihazlara ihtiyaç duyulmaktadır.

6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi

EKSİ 10 DERECEDE GÖZ KAMAŞTIRICI GÖRÜNTÜ

Karanlık çöktükten sonra, özellikle ilk saatlerde gezegenleri gözlemleme şansımız daha yüksek oldu. Uzay severler olarak, bu muazzam gök olayını kaçırmamak için dürbün ve diğer optik cihazlara sarılıp eksi 10 dereceyi bulan sıcaklıkta bu yılın göz kamaştırıcı gökyüzü olayına tanıklık ettik" dedi.

6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis\'te görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 6 gezegenin yan yana sıralanması Bitlis'te görüntülendi - Son Dakika

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