Bitlis'te 600 öğrenci yüzme öğrenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis'te 600 öğrenci yüzme öğrenecek

Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 'Yaz spor okulları kursu' kapsamında 600 öğrenciye yüzme öğretecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kurslarına katılan gençler ve çocuklar, deneyimli antrenörler ve cankurtaranlar gözetiminde eğitim alıyorlar. Kurslara katılan çocukların eğitimleri yaş kategorisine göre ayrıldıktan sonra her çocuk haftanın iki günü mecburi olarak yüzme kursuna katılacak.

12.07.2024 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bitlis'te 600 öğrenci yüzme öğrenecek

BİTLİS - Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 'Yaz spor okulları kursu' kapsamında 600 öğrenciye yüzme öğretecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kurslarına katılan gençler ve çocuklar, deneyimli antrenörler ve cankurtaranlar gözetiminde eğitim alıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait spor salonunda bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda yüzme kursları hafta içi veriliyor. Kurslara katılan çocukların eğitimleri yaş kategorisine göre ayrıldıktan sonra her çocuk haftanın iki günü mecburi olarak yüzme kursuna katılacak.

Bitlis Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yüzme antrenörü olarak görev yapan Emre Can Zorlu, yaptığı açıklamada, "Yaz spor okulları kapsamında temmuz ayı itibari ile başlayan eğitimlerimiz iki süreç olup 31 Ağustos itibari ile son bulacak. Yaklaşık 600 öğrenciye ilk olarak suya alışma ve su üzerinde durma tekniklerini öğretmekteyiz. 4-18 arası yaş gruplarına ve her öğrencinin eğitsel durumuna göre suda kalma eğitimleri vermekteyiz. Bu konuda çocuklarımız en az iki gün boyunca gelmek mecburiyetindedir" dedi.

6 eğitmen ve 3 cankurtaran ile eğitimlerin verildiğini belirten Zorlu, "Cankurtaranlarımız her daim havuzun ve öğrencilerin başında bekleyip, çocukların can güvenliğini sağlıyor. Eğitimlerimiz bu şekilde hiçbir aksama olmadan devam ediyor. Tesisimiz uzun bir süredir hizmet vermekte olup çocuklara yönelik bir tesis. Her hafta en az iki kere genel havuzların temizliği oluyor. Hem çocuklarımız hem de velilerimiz temizlik konusunda şüphe etmesin. Zaten biz gerekli önlemleri alıyoruz. Dediğimiz gibi çocuklarımız güvende bu şekilde eğitimlerimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gençlik, Bitlis, Çocuk, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te 600 öğrenci yüzme öğrenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “3.Dünya Savaşı“ çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3.Dünya Savaşı" çıkışı
21:56 NATO’da ülkemize yeni görev mi verilecek Erdoğan: Türkiye’nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır NATO'da ülkemize yeni görev mi verilecek? Erdoğan: Türkiye'nin böylesi bir makamda temsil edilmesi olağandır
21:39 Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardıma gidemedi
21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
20:58 İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı İYİ Partili başkanın oğlu serinlemek için girdiği sudan bir daha çıkamadı
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:42 İzmir’de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı İzmir'de 300 milyon TL dolandırıcılık yapan banka şube müdürü tutuklandı
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 23:17:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te 600 öğrenci yüzme öğrenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement