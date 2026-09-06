Bitlis\'te 8 yıl önce 1 kişinin ölümüyle başlayan iki aile arasındaki husumet barışla sona erdi

Bitlis'te 8 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle iki aile arasında başlayan husumet, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen törenle sona erdi. Taraflar, aile büyükleri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle bir araya gelerek yıllardır süren husumeti geride bıraktı.

Bitlis'te 8 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle iki aile arasında başlayan husumetin daha fazla büyümemesini isteyen taraflar, arabulucu ailelerce bir araya getirildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Bitlisliler Derneği Abbasiler Taziye Evi'nde gerçekleştirilen törende, Turgutlu Bitlisliler Derneği Başkanı Ahmet Demir ve Bitlis'te yaşayan aile büyüğü Şeyh Zabıt Baydur'un girişimleriyle husumetli taraflar bir araya getirildi. Barış sürecinde aile büyükleri İzzet Yöndem ve Eyüp Yöndem'in de katkılarıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar, 8 yıldır devam eden husumeti sona erdirme kararı aldı.

Barış törenine AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Yunus Oğan, Yeni Parti Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma, DEM Parti Turgutlu İlçe Başkanı İlyas Güneş, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, Ahmetli eski Belediye Başkanı Ahmet Alhan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, yıllardır devam eden husumetin barışla sona ermesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ailelerin yeniden kardeşlik ve huzur içerisinde bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Arınç, barışın yanında olmanın herkesin görevi olduğunu ifade etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da, yıllardır süren husumetin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akın, toplumda barış, kardeşlik ve huzurun hakim olması gerektiğine vurgu yaparak, tarafların bir araya gelerek husumeti geride bırakmasının önemli bir örnek olduğunu ifade etti.

Törende Turgutlu Müftüsü Ömer Çoban tarafından barışın kalıcı olması, aileler arasında kardeşlik ve huzurun devam etmesi için dua okundu. Duanın ardından barışın anlamını pekiştiren buluşmada taraflar, aile büyükleri ve davetlilerin huzurunda tokalaştı.

8 yıllık husumet alkışlarla sona erdi

Tarafların el sıkışarak 8 yıllık husumeti sona erdirdiği anlar, törende bulunan davetliler tarafından alkışlarla karşılandı. Yıllar önce bir kişinin hayatını kaybetmesiyle başlayan husumetin barışla sona ermesi, aileler ve davetliler arasında büyük memnuniyet oluşturdu.

Turgutlu'da düzenlenen barış töreniyle birlikte yıllardır süren husumetin yerini kardeşlik, huzur ve dayanışmaya bırakması temenni edildi.