Bitlis'te 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Bitlis'te balık istifi gibi insan kaçakçılığı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından bir binek aracın bagajında balık istifi şeklinde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen bir binek aracın takip edildiği belirtilerek, "Ülkemize kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmeni, kiraladığı araçla batı illerine götüren organizatör Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalamıştır. Yakalanan kiralık aracın bagaj ve arka koltuğunda göçmenlerin balık istifi şeklinde üst üste bindirildiği tespit edilmiştir. Yakalanan göçmen kaçakçısı organizatör hakkında adli işlemlere başlanılmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Kaçak göçmenlere idari işlem yapılmak üzere Bitlis İl Göç Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.