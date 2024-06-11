Bitlis'te Genç Hafız Gün Boyu Kur'an Okuyarak Hatim İndirdi - Son Dakika
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Bitlis'te Genç Hafız Gün Boyu Kur'an Okuyarak Hatim İndirdi

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencisi olan 16 yaşındaki hafız Abdulmelik Yasamanlı, Selçuklu Camisi'nde gün boyu Kur'an okuyarak hatim indirdi. Bu uygulama, hem kursun çalışmalarını göstermek hem de gençleri hafızlığa teşvik etmek amacıyla başlatıldı. Hafız Abdulmelik Yasamanlı, gelen olumlu tepkilerden dolayı mutlu olduğunu belirterek, hedefinin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hafızlara yönelik açtığı İslami ilimler eğitimine katılmak olduğunu söyledi. Kurs yöneticisi Ali Yıldırım ise genç hafızın ezbere Kur'an okumasının cami cemaati tarafından olumlu karşılandığını ve bu uygulamanın diğer hafız öğrencilere örnek olmasını amaçladıklarını ifade etti.

11.06.2024 11:18
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Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu öğrencilerinden 16 yaşındaki hafız Abdulmelik Yasamanlı, gün boyu camide Kur'an okuyarak hatim indirdi.

İlçede bulunan Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu, hem çalışmalarını vatandaşlara göstermek hem de gençleri hafızlığa yöneltmek amacıyla ilçe merkezindeki Selçuklu Camisi'nde başlattığı uygulama kapsamında genç hafız gün boyu ezbere Kur'an okuyarak hatim indirdi. 16 yaşındaki hafız Abdulmelik Yasamanlı, kurs hocasının denetiminde sabah namazından başlayarak yatsı namazına kadar belirli aralıklarla ezbere Kur'an okudu. Cami cemaatinin de oldukça beğendiği bu uygulama, kurs yönetimi tarafından ayarlanacak tarihlerde hafız öğrenciler tarafından devam ettirilecek.

Hafız Abdulmelik Yasamanlı, gelen olumlu tepkilerden dolayı oldukça mutlu olduğunu ve hafızlığın gururunu yaşadığını belirterek, "8. sınıfı bitirdikten sonra hem imam hatip hem de hafızlık okumak için Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu'na geldim. Burada Kur'an-ı ezberleyerek hafızlar kervanına dahil oldum. Hafızlık hocam İsmail Barlas'ın beni yönlendirmesi ve bana verdiği özgüvenle çalışmalarımızı sıkılaştırdık. Allah'a şükürler olsun ki bugün hafız olmanın gururunu yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefim ise Diyanet İşleri Başkanlığının hafızlara yönelik açmış olduğu İslami ilimler adı altında Arapça eğitimi alarak ezberlediğim Kur'an'ın manasını öğrenmek, yaşamak, vatana ve millete hizmet için anlatmak olacaktır. Maddi, manevi desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gün boyunca Selçuklu Camisi'nde Kur'an-ı ezbere okudum. Cami cemaati de oldukça güzel karşıladı. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Abdurrahman Gazi Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Yöneticisi Ali Yıldırım ise genç hafızın gün boyu ezbere Kur'an okumasının cami cemaati tarafından oldukça güzel karşılandığını belirterek, böylece hem kurs olarak çalışmalarımızın meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını hem de bunu vatandaşların da görmesini sağladıklarını söyledi. Yıldırım, "Öğrencilerimizi ortaokulu bitirdikten sonra hafızlık kursuna alıyoruz. Burada hafızlık eğitimiyle birlikte imam hatiplerde de eğitimlerini sürdürüyorlar. Şu ana kadar yaklaşık 270 öğrenciyi kursumuzdan mezun ettik. Her birisi Abdulmelik kardeşimiz gibi Kur'an-ı baştan sona okuyabilecek kapasitede öğrencilerimiz. Bunlardan bir tanesi de Abdulmelik kardeşimizdir. Burada okuyor. Başta ailesi, onu yetiştiren hocalarından Allah razı olsun. Tabi ki bunlar emekle buraya geliyor. Kur'an-ı sabahtan başlayarak gün boyu ezber okumak kolay bir iş olmasa gerek. Allah'ın izniyle öğrencilerimiz bunu başarıyor. Bu uygulamayla hem cemaatimizin nasıl bir hizmet verildiğini görmesini istedik hem de diğer hafız kardeşlerimize örnek olması amacıyla böyle bir şey yaptık. Bu hafta da 10 öğrencimiz hafızlık sınavına girecekler. İnşallah buradan belgeleri alarak Kur'an-ı anlama bölümüne devam edip bu işi daha güzel taçlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Cami cemaatinden emekli öğretmen Hasan Gözel de, "Camiye bugün için gelen hafız Abdulmelik kardeşimiz bizi çok mutlu etti. Oldukça gururlandık. Bütün cami cemaati de durumdan çok memnun oldu. Allah onlardan da onları yetiştirenlerden de razı olsun. Yolumuz, izimiz, sonumuz da budur. Kur'an'la geldik, Kur'an'la gideceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Genç Hafız Gün Boyu Kur'an Okuyarak Hatim İndirdi - Son Dakika

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