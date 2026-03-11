Bitlis\'te "Hind Rajab\'ın Sesi" filminin özel gösterimi yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Filistin Film Günleri kapsamında "Hind Rajab'ın Sesi" adlı filmin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Gazze'de yaşanan trajedinin sembol isimlerinden biri haline gelen 6 yaşındaki Hind Rajab'ın hikayesini konu alan film, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Venedik Film Festivali'nden "Gümüş Aslan" ödülüyle dönen film, 29 Ocak 2024'te Gazze'de İsrail saldırıları sırasında bir araçta mahsur kalan Hind Rajab'ın hayatını kurtarmak için verilen mücadeleyi ve yaşanan insanlık dramını anlatıyor.

Gösterim sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, programa çok sayıda vatandaş da katıldı.

Film gösterimine Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Vali Yardımcısı Onur Aykaç, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BİTLİS