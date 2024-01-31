Bitlis'te iki kadının üzerinde 10 kilo metanfetamin ele geçirildi
BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında iki yabancı uyruklu kadının üzerinde 10 kilo 190 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Tatvan ilçede bir otobüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Otobüs içerisinde yapılan kontrollerde, hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu iki şahsın yapılan üst aramasında 10 kilo 190 gram metamfetamin maddesi bulunduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları söylentisini yalanladı.
MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Keleş oldu. MHP ayrıca Bilecik'in Söğüt, Yozgat'ın Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri, Sarıkaya, Yenifakılı, Düzce'nin Yığılca ilçesi belediye başkan adayları ile Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karaman, Kırıkkale, Karabük ve Kırşehir'e bağlı 46 belde belediye başkan adayını da belirledi.
Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek "Genel başkanım beni bu adamdan (Ekrem İmamoğlu) kurtarın" dediğini iddia etti. Aysever aynı zamanda "İsterse bunu yalanlasınlar, ispatlarım" açıklamasında bulundu.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Bircan Bali, üniversite okurken birlikte olduğu erkek arkadaşından darp pantolon giydiği için şiddet gördüğünü itiraf etti.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla birlikte La Liga ekibi Vallecano'ya kiralandığını açıkladı.
İstanbul'da yüksek kar vaadiyle mağdurlardan para topladığı iddia edilen emekli banka müdürü Müjgan D.'nin aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar 7 kişiden 11 milyon lira para toplandığı öğrenildi. Müjgan D. ve ailesi de adliyeye sevk edildi. Mağdurlar arasında birçok iş adamının bulunduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor ve mağduriyet miktarının artabileceği ifade edildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şiirli göndermede bulunarak, CHP'nin amacının seçim kazanmak değil, kurultay kazanmak olduğunu belirtti. İnce, ayrıca partisinin 23 belde belediye başkan adayını açıkladı ve stratejilerini paylaştı.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı için en güçlü isimlerden biri olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Başak Hanımın yaptığı açıklama bizim açımızdan resmi başvuru niteliğindedir. Aldık, kabul ettik" dedi.
Son Dakika › Yerel › Bitlis'te iki kadının üzerinde 10 kilo metanfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?