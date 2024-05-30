Bitlis'te İlk ve Tek Kadın Gayrimenkul Danışmanı Tuba Beyhan Başarıdan Başarıya Koşuyor - Son Dakika
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Bitlis'te İlk ve Tek Kadın Gayrimenkul Danışmanı Tuba Beyhan Başarıdan Başarıya Koşuyor

Bitlis\'te İlk ve Tek Kadın Gayrimenkul Danışmanı Tuba Beyhan Başarıdan Başarıya Koşuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde hizmet veren Tuba Beyhan, 8 aydır açmış olduğu gayrimenkul ve galeri dükkanında başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Beyhan, kadın olarak bu alanda çalışmanın zorluklarına rağmen başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtiyor ve kadınların farklı işlerde başarılı olabilmesi için destek verilmesini diliyor.

30.05.2024 15:36
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ilk ve tek kadın gayrimenkul danışmanı Tuba Beyhan, başarıdan başarıya koşuyor.

8 aydır açmış olduğu gayrimenkul ve galeri dükkanında hizmet veren Bitlis'in ilk ve tek kadın gayrimenkul danışmanı Tuba Beyhan, başarısıyla göz dolduruyor. İlk ve tek kadın gayrimenkul danışmanı olarak çevresinden olumlu ve olumsuz tepkiler de aldığını söyleyen Beyhan, vatandaşların kadın gayrimenkul danışmanına alışık olmadığını aktardı. Bir fiil 3 yıldır gayrimenkul danışmanlığı yaptığını ve 8 aydır resmi olarak galeri ve gayrimenkul dükkanında hizmet verdiğini ifade eden Beyhan, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kadının istemesi halinde her şeyi başarabileceğini söyleyen Tuba Beyhan, "Tatvan'da tek kadın gayrimenkul danışmanı ve galerici olarak kendi işletmemde faaliyet gösteriyorum. Bulunduğum ilçede gayrimenkul işine ilk başladığımda olumlu ve olumsuz tepkiler aldım. Ama galeri işini yaptığım zaman çok olumlu tepkiler aldım. Yaklaşık 3 yıldır gayrimenkul işini yapıyorum. Resmi olarak da 8-9 aydır işletmemi yürütüyorum. Kadın olarak galeri ve gayrimenkul işini yapmak biraz zor görünüyor ama kadın isterse her şeyi başarabilir. Bende 8-9 aydır başardım. Tek dileğim Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan bir kadın olarak farklı işleri yapıp kadınlarımızın önünün açılmasıdır. Destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te İlk ve Tek Kadın Gayrimenkul Danışmanı Tuba Beyhan Başarıdan Başarıya Koşuyor - Son Dakika

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