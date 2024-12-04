Bitlis\'te Öğrencilere Afet Farkındalık Eğitimi ve Tatbikat

Yerel

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğünde öğrencilerin katılımıyla afet farkındalık eğitimi ve tahliye-yangın tatbikatı yapıldı.

Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Adilcevaz Yurt Müdürlüğü'nde kalan öğrencilere yönelik Adilcevaz KYK İlçe Müdürlüğü, Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Adilcevaz Belediyesi işbirliğinde afet farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitim sonrası tahliye ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrencilere depremde yapılması gerekenleri anlatan AFAD İl Eğitim Şube Müdürü Engin Eribol, "Ülkemiz deprem bölgesidir. Çok yakın zamanda ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay depremi birçok ilimizde yıkıma sebep oldu. Maalesef binlerce cana mal oldu ve bu deprem ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Bundan dolayı hepimiz depreme hazırlıklı ve bilinçli olmalıyız. AFAD olarak eğitimlerimizin en önemli sebebi herkeste deprem bilinci oluşturmaktır" dedi.

KYK Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş ise, "Bizler öğrencilerimize hayatın içinden farkındalık oluşturacak böylesine anlamlı programlar yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da yurt müdürlüğümüzde öğrencilerimizin katılımıyla Bitlis İl Afad ve Acil Durum Müdürlüğü ve Adilcevaz Belediyesinin katkılarıyla afed farkındalık eğitimi ve tahliye-yangın tatbikatını gerçekleştirdik. Yurdumuzda yaptığımız bu programlar öğrencilerimizin farkındalık bilincini geliştirmektediir" dedi. - BİTLİS