Bitlis'te Özel Gereksinimli Öğrencilere Polis Botuyla Gezi Düzenlendi

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Bitlis'in Güroymak ilçesindeki Gölbaşı Ortaokulu koordinesinde başlatılan proje kapsamında 24 özel gereksinimli öğrenci için polis botuyla Van Gölü'nde gezi düzenlendi.

Güroymak'ta rehabilitasyon okullarında eğitim gören 24 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Tatvan'daki polis kampına getirildi. Burada öğrencilere dalgıçlık ve dalış malzemeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldıktan sonra bota bindirilerek can yelekleri giydirildi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Bitlis Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesine bağlı Sualtı Grup Amirliğine tahsis edilen "Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi İsa Budak" kontrol botuna bindirilen öğrencilere Van Gölü'nde gezi yaptırılarak çeşitli ikramlar ve hediyeler verildi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan rehabilitasyon merkezinde görevli Psikolojik Danışman Mehmet Şah Özcan, "Özel gereksinim öğrencilerimizi buraya getirerek sahil güvenlik botlarıyla gezdirdik. Özel çocuklarımızla göstermelik değil de hayatın her alanında bizim bunlara pozitif bir ayrımcı yaklaşımımız var. Bugün çok eğlendiler. Çok farklı geldi onlara. Çok güzel oldu. Umarım bu tür etkinlikler sadece bir gün, bir hafta ile kalmaz. Hayatımızın her alanında en azından farkındalık oluşsun diye daha da artırılır diye yetkililer seslenmek istiyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen hocalarımıza ve emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS