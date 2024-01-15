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Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen askerler için okullarda saygı duruşu yapıldı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen askerler için okullarda saygı duruşu yapıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen 9 asker için okullarda bayrak töreni öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen askerler için okullarda saygı duruşu yapıldı
15.01.2024 - 09:40,
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen 9 asker için okullarda bayrak töreni öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklama üzerine Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 9 asker için tüm Türkiye'deki okullarda saygı duruşunda bulunuldu. Her okulda yapılan saygı duruşu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Saadettin Aka Ortaokulunda da yapıldı. Hava muhalefetinin kötü olduğu Tatvan'da saygı duruşu okulun içerisinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler sınıflarına dağıldı.

Bayrak törenini hava muhalefetinden dolayı okulun koridorlarında yaptıklarını söyleyen Tatvan Saadettin Aka Ortaokulu Müdürü Fırat Ölekli, "12 Ocak tarihinde Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen askerlerimizin ruhu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda okulumuzda bulunan 748 öğrenciyle saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Havaların aşırı soğuk olmasından dolayı bayrak törenimizi okulumuzun koridorunda yaptık. Ülkemizin başı sağ olsun, şehitlere rahmet diliyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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