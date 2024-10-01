Bitlis'te Veteriner Hekimler Odası Kuruldu - Son Dakika
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Bitlis'te Veteriner Hekimler Odası Kuruldu

Bitlis\'te Veteriner Hekimler Odası Kuruldu

Bitlis'te ilk Veteriner Hekimler Odası kuruldu, başkanlığına Rehber Altıntaş seçildi.

01.10.2024 13:41
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Bitlis'te ilk kez Veteriner Hekimler Odası kurulurken, başkanlığına ise Veteriner Hekim Rehber Altıntaş seçildi.

Bitlis Veteriner Hekimler Odası, 28 Eylül 2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile resmen kuruldu. Oda başkanlığına yapılan seçimde Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, üyelerin oylarıyla ilk başkan olarak seçildi. Olağan genel kurulda, divan başkanlığı görevine Veteriner Hekim Mehmet Şirin Üncü, katip üyeliklere ise Veteriner Hekim Mehmet Ali Çelik ve Veteriner Hekim Efe Yürek getirildi. Divan, yönetim kurulu listesini inceleyerek onayladı.

Bitlis Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Rehber Altıntaş, "Odamızın 1'inci olağan genel kurul seçimi 29 Eylül 2024 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarımı sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Toplantıya katılan Van Veteriner Hekimler Odası Eski Başkanı Prof. Dr. Cumali Özkan da meslekle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Veteriner Hekimler Odası Kuruldu - Son Dakika

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