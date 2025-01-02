Bitlis'te Yeni Cami Açılışı ve Regaip Kandili

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Bitlis'te yeni açılışı yapılan camide Regaip Kandili programı düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'te 6 ay önce yapımına başlanılan ve açılışı yapılan Başhan Camii'nde Regaip Kandili programı düzenlendi.

Bitlis merkezde bulunan Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği, Müftülük ve hayırseverler tarafından yaptırılarak ibadete açıldı. Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneği üyeleri, camiyi yaptırmak için kırmızı ışıklara bırakılan yardım sandıklarından, üst geçitlere ve duraklara yapıştırdıkları sticker, reklam ve afişlerden 14,5 milyon lira para topladı. Köyde 5 buçuk ayda inşa edilerek ibadete açılan 900 kişi kapasiteli Başhan Köyü Merkez Camisi'nde yatsı namazı sonrası düzenlenen Regaip Kandili programında, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

TRT Kurdi tarafından canlı yayınlanan programda, din görevlileri tarafından ilahiler seslendirilirken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, gazetecilere, mübarek Regaip Kandili'ninin Bitlislilere ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Regaip Kandili'nin üç ayların başlangıcı olduğunu belirten Karakaya, "2025 yılında başındayız. Mazlum coğrafyalar başta olmak üzere bütün dünyada barışın hakim olmasını temenni ediyorum. İnşallah Regaip Kandili şehrimiz, ülkemiz ve bütün İslam alemi için hayırlar güzellikler getirsin, akan kanlar ve göz yaşı dursun diyorum. Sizlerin ve bütün hemşehrilerimin mübarek kandilini tebrik ediyorum." dedi.

Öte yandan Müftülük ve Başhan Köyü Aşağı Mahalle Camii Yaşatma Derneğince kısa sürede inşa edilen 900 kişi kapasiteli Başhan Köyü Merkez Cami'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Karakaya, yol kenarındaki caminin uzun yıllarda çok sayıda vatandaşa uzun yıllar hizmet vereceğini kaydetti.

Dernek üyelerinden Yunus gözeten ise mayıs ayında eski camiyi yıktıklarını, inşa ettikleri caminin temelini ise 10 Temmuz'da attıklarını belirtti.

Caminin 5 buçuk ayda tamamlandığını anlatan Gözeten, "Bu sürede caminin yanındaki kırmızı ışıklara sandıklar kurduk. Sandıklarda iki gönüllü durdu. Bu iki sandıktan 7,5 milyon lira topladık. Yine üst geçitlere ve duraklara yapıştırdığımız sticker, reklam ve afişlerden IBAN'lara 7 milyon lira para aktarıldı. Camiyi ekseriye vatandaş yaptı. Kadınlarımızın da çok büyük katkısı oldu. Allah Bitlis halkından razı olsun. Katkı sunan herkese minnettarız" diye konuştu.