Bitlis'te "Zaferin Adı Türkiye" programı düzenlendi

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Bitlis'te de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Zaferin Adı Türkiye" programı düzenlendi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 9'uncu yıldönümünde, Bitlis Ticaret Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, demokrasi şehitleri dualarla anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitaben yaptığı konuşma canlı olarak vatandaşlara izletildi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, FETÖ terör örgütünün belasını bulduğunu belirterek, "15 Temmuz ülkenin istikrarını bulduğu zamanlarda bana göre bir darbeden ziyade işgal operasyonuydu. Yani ülkenin işgal edilmesiydi. Bence bunu böyle algılamak lazım. Çünkü yanı başımızda emperyalist güçlerin Suriye'de, Yemen'de, Sudan'da ev Irak'ta yaptığı işlerin artık darbeyle bu ülkeye yapması bekleniyordu" dedi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığına, demokrasisine ve millet iradesine yönelmiş hain bir saldırı olduğunu söyledi. Vali Karakaya, "Milletimizin bu asil duruşu tarih sayfalarına altın harflerle yazılan bir destan haline gelmiştir. ve bu destanın adı elbette ki bu zaferin adı Türkiye'ydi. Tanklara karşı göğsünü siper eden, vatanını savunmak uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi buradan rahmetle, kahraman gazilerimizle, minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından milli sporcular tarafından gerçekleştirilen sancak koşusunun ardından programın yapıldığı alana gelen sporcular, sancağı Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'na teslim ettiler.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan slayt gösterisi ile devam etti. 00.13'te okunan salaların ardından program sona erdi.

Programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Doğanay Gözüm, Adalet Komisyonu Başkanı Cihat Ateş, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, vali yardımcıları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS