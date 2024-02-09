Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, polis adaylarıyla akşam yemeğinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, polis adaylarıyla akşam yemeğinde buluştu

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, polis adaylarıyla akşam yemeğinde buluştu

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek polis adaylarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Karaömeroğlu, polislik mesleğinin devlet ve millete hizmet etmekle birlikte vatan ve millet için canını seve seve feda etmeyi gerektirdiğini vurguladı.

09.02.2024 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, polis adayları ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret etti. Vali Karaömeroğlu, polis adayları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Vali Karaömeroğlu, polislik mesleğinin kanunlardan almış olduğu yetki ile devlet ve milletine hizmet ederken, yeri geldiği zaman bir an tereddüt etmeden vatanı ve milleti için canını seve seve feda etmekten çekinmemeyi gerektirdiğini belirtti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Bitlis Valiliği, Bitlis, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, polis adaylarıyla akşam yemeğinde buluştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 10:17:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, polis adaylarıyla akşam yemeğinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement