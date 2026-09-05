Bitlis ve Van müftülüklerine atamalar, Koçak Van\'a, Keskin Bitlis\'e

Bitlis ve Van İl Müftülüklerinde görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, Van İl Müftülüğüne, Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin ise Bitlis İl Müftülüğüne atandı.

Yeni atamalarla birlikte Bitlis İl Müftülüğünde görev değişimi gerçekleşirken, Kadir Koçak görevine Van'da devam edecek. Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin ise yeni görev yeri Bitlis'te görev yapacak.