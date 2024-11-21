Biyoistatistik Kongresi Katılımcıları Sakarya'nın Tarihi ve Kültürel Alanlarını Keşfetti - Son Dakika
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Biyoistatistik Kongresi Katılımcıları Sakarya'nın Tarihi ve Kültürel Alanlarını Keşfetti

Biyoistatistik Kongresi Katılımcıları Sakarya\'nın Tarihi ve Kültürel Alanlarını Keşfetti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 25. Ulusal ve 8. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi için şehre gelen akademisyenlere tarihi ve kültürel alanları gezdirerek, Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ettirdi.

21.11.2024 15:51  Güncelleme: 15:53
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 25. Ulusal ve 8. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi için Sakarya'ya gelen akademisyenleri Tarihi Çark, Adapazarı Ticaret Müzesi, Uzunçarşı gibi noktalarda tarihi bir tura çıkardı ve can dostların şifa bulduğu Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde misafir etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlamaya ve Sakarya'yı tanıtmaya devam ediyor. Son misafirler ise 25. Ulusal ve 8. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi çerçevesinde Sakarya'ya gelen akademisyenler oldu. Misafir eğitimciler Prof. Dr. Ünal Erkorkmaz, Prof. Dr. Cengiz Bal, akademisyen Işık Çiftçi Bal ve birçok isim şehrin farklı noktalarını keşfetti. Akademisyenler Sakarya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezdi. Tarihi Çark, Adapazarı Ticaret Müzesi, Tarihi Uzun Çarşı ve Deprem Müzesi ziyaret edildi ve uzman rehberler misafirleri Sakarya'nın tarihinde yolculuğa çıkardı.

Heyet son olarak Büyükşehir'in Marmara'daki örnek projelerinden Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezerek can dostların şifa ve yuva bulduğu çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 18 bin metrekarelik alanda kurulan merkezi yorumlayan Prof. Dr. Ünal Erkorkmaz, "Bizler 3 gündür Sakarya'da bilimsel bir kongre düzenliyoruz. Programlar çerçevesinde misafirlerimizin Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu güzel merkezi de görmelerini istedik. Böylesine bir hizmet için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz" derken, Prof. Dr. Cengiz Bal ise, "Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki bu çok güzel bir hizmet. Biz dünyayı hayvanlarla paylaşıyoruz. Uygun koşullar olduğu sürece sahiplenme konusunda hassasiyet taşımamız gerekiyor. Ben bu güzel hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yetkililerinden Işıl Çiftçi Bal'da, "Bizler hayvanların barındırmasıyla ilgili aklımızda çok farklı fikirler oluşuyordu. Fakat Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bu merkezini gördüğümüzde içimizde rahatladı. Burada hayvanların bakımı ve tedavilerinin yapılıyor olmasını görmek bizleri oldukça mutlu etti" şeklinde konuştu. Ziyaretlerden oldukça memnun kalan katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine program için teşekkür etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Biyoistatistik Kongresi Katılımcıları Sakarya'nın Tarihi ve Kültürel Alanlarını Keşfetti - Son Dakika

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