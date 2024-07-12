BM Genel Sekreteri, Hamas ve İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, Hamas ve İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaşmaya varmaları için Hamas ve İsrail'e çağrıda bulundu. Guterres, Gazze'deki durumun kötüye gittiğini vurgulayarak, tarafların siyasi cesaret ve irade göstermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, UNRWA'nın çalışmalarına destek verilmesi çağrısında bulundu.

12.07.2024 21:34
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ve İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda anlaşmaya varmaları için çağrıda bulunarak, "Tarafların artık ateşkes anlaşmasına varacak siyasi cesareti ve siyasi iradeyi göstermelerinin zamanı gelmiştir" dedi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ederken, dünyanın dört bir yanından artık anlaşmaya varmaları için çağrılar yapılıyor. ABD'nin New York şehrinde bugün Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Bağış Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ndeki durumun kötüye gittiğini vurgulayarak, "Tam da Gazze'de işlerin daha da kötüye gidemeyeceğini düşünürken, dehşet verici bir şekilde Filistinli siviller cehennemin daha da derin çemberlerine itiliyor" dedi.

Filistinlilerin top gibi bir yerden başka bir yere hareket etmeye zorlandığını söyleyen Guterres, "Hiçbir yer güvenli değil. Her yer potansiyel bir ölüm bölgesi. Tarafların artık ateşkes anlaşmasına varacak siyasi cesareti ve siyasi iradeyi göstermelerinin zamanı gelmiştir. Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez" ifadelerini kullandı.

"UNWRA'yı koruyun"

UNRWA çalışanlarının da bölgedeki ölümcül durumdan etkilendiğini belirten Guterres, "Hepimiz bunun acı bir şekilde farkındayız. 195 personel öldürüldü. Bu sayı BM tarihindeki en yüksek personel ölüm sayısıdır. Personel ayrıca giderek şiddetlenen protestolara ve dezenformasyon kampanyalarına maruz kalmıştır" şeklinde konuştu.

Tüm imkansız şartlara ve engellere rağmen UNRWA'nın çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Guterres, "UNWRA'nın kadınları ve erkekleri cesurca çalışmalarına ellerinden geldiğince devam ettiler. Bu durumda olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Meslektaşlarımızın her gün canlı bir kabus içinde uyandıklarını ve yine de umutsuzca ihtiyacı olan Filistinliler için teslimat yaptıklarını hayal edebiliyor musunuz?" dedi.

Ajansa destek sözü veren ülkelere teşekkür eden Guterres, "Herkese çağrım şudur: UNWRA'yı, UNWRA personelini, UNWRA'nın görevlerini ve fonlarını koruyun" diye konuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BM Genel Sekreteri, Hamas ve İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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