BM'ye bağlı ICAO, Libya hava sahasındaki 2015 kısıtlamalarını 11 yıl sonra kaldırdı

Libya Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki iç savaş sırasında BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 2015 yılında getirilen hava sahası kısıtlamalarının 11 yıl sonra kaldırıldığını duyurdu.

Libya hava sahasındaki uluslararası kısıtlamalar kaldırıldı. Libya Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki iç savaş sırasında BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından 2015 yılında getirilen hava sahası kısıtlamalarının 11 yıl sonra kaldırıldığını duyurdu. Bakanlık, resmi olarak 23 Ekim'de alınan kararın, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar tarafından Katar'ın başkent Doha'da düzenlenen Orta Doğu sivil havacılık yetkilileri toplantısının açılışında ilan edildiğini belirtti.

Bakanlık, "Bu karar, son dönemde kaydedilen kayda değer ilerlemenin ve Libya sivil havacılık sektörünün kabiliyetlerine duyulan güvenin bir sonucu olarak alınmıştır" dedi.

Libya'ya şu anda uçuş gerçekleştiren az sayıda havayolu şirketi bulunurken, söz konusu seferler Tunus, Ürdün, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Sudan gibi destinasyonlarla sınırlıydı.