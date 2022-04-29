Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı - Son Dakika
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Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı

29.04.2022 12:29

Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktıSİNOP Karnında ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki Melek Şen'in karnından yaklaşık 2,5 saatlik operasyonla 15 santimlik kitle çıkartıldı.

Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı

SİNOP Karnında ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki Melek Şen'in karnından yaklaşık 2,5 saatlik operasyonla 15 santimlik kitle çıkartıldı. Kapalı ameliyat yöntemi kullanılan hasta, 2 günde taburcu oldu.

Ultrasondan sonra ağrıları şiddetlendi

Sinop'ta yaşayan 62 yaşındaki 4 çocuk annesi Melek Şen, bir süredir karnında ağrı şikayeti yaşadığını ve şişlik oluştuğunu fark etti. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuran Şen için ultrason ve MR görüntüleri sonucu karnında portakal büyüklüğünde kitle olduğu tespit edildi. Gittiği hastanede ameliyat için gün verilen Şen, MR sonrası miyomların uyarılarak ağrılarının daha da şiddetlendiğini fark etti.

Yaşadığı rahatsızlığı anlatan Melek Şen, "Böbrekte rahatsızlık vardı onun için gelmiştim. Ultrason çektiler, miyomlarımın olduğunu anladılar. Sonra MR'a gönderdiler, ilaçlı ultrason yaptılar onlarda da çıktı. İri portakal büyüklüğünde olduğunu söylediler. Ultrason ve MR'a girdikten sonra daha çok şikayetim arttı, onlar uyandılar çok rahatsızlık verdi. Öncesinde 2 aydan beri başlamıştı rahatsızlığım, ben de aldırmadım hafif bir şey diye önemsemediydim. Böbrek rahatsızlığı diye geldiydim, kist çıktı. Doktorum ameliyat yaptı, 2 günde iyileştim çok şükür" dedi.

"Karnında 3 tane delik var sadece"

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hesna Pınar Baş, kapalı ameliyat yöntemini kullandıklarını söyleyerek operasyonu sadece açılan 3 adet delikten yaptıklarını ifade etti. Baş, "Hastamızın rahminde miyom dediğimiz, halk arasında iyi huylu ur olarak bilinen bir hastalık vardı, çok ağrı yapıyordu bu da hastaya sıkıntılara neden oluyordu. Çoğunlukla rahmi büyüten durumlar bunlar, genellikle açık ameliyatla rahim alma ameliyatı uygulanabilir. Ancak eğer hasta uygunsa bunlar kapalı yöntemlerle de yapılan ameliyatlardır. Hastanın ameliyatını biz yine kapalı yöntemle yaptık. Karnında 3 tane delik var sadece, ilerde onların izi de kalmayacak. Böylelikle de hastayı bu şikayetlerinden kurtarmış olduk. Ameliyat sonrası iyileşmesi de oldukça konforlu oldu. Kapalı ameliyatların böyle avantajları var, ameliyat sonrası post op, ağrı şikayetleri oldukça az oluyor. Günlük yaşam kalitesine çok hızlı dönebiliyorlar. Günlük aktivitelerini yapabiliyorlar, erken taburcu olup ameliyat stresinden kurtulmuş oluyorlar" dedi.

15 santimlik miyom çıktı

Hastanın karnından insan yumruğundan büyük, yaklaşık 15 santimlik miyom alındığını belirten Baş, "Rahmiyle beraber hepsini aldık, zaten menopoza girmişti hastamız engel bir durum yoktu hastanın. Daha önce geçirmiş bir sezeryanı vardı, o yüzden kapalı ameliyata da uygundu aslında. Yaklaşık ameliyat 2-2,5 saat sürdü, tabi ki ameliyat bu kadar uzun sürmeyebilir. Hastamızın ameliyatı biraz zorlu olduğu için uzun sürdü, ama dediğim gibi daha kontrollü kanama kontrollü, sonrasında hasta için daha konforlu ameliyatlar bunlar" diye konuştu.

Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı
Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı
Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı
Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı

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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Ameliyat, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böbrek ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 15 santimlik miyom çıktı - Son Dakika
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