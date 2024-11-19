Bodrum'a Yeni İtfaiye Binası 2025'te Hizmete Açılacak - Son Dakika
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Bodrum'a Yeni İtfaiye Binası 2025'te Hizmete Açılacak

Bodrum\'a Yeni İtfaiye Binası 2025\'te Hizmete Açılacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da yapımı devam eden yeni İtfaiye hizmet binasının yüzde 75'ini tamamladı. 2025 yılında faaliyete geçecek olan bina, orman yangınlarına stratejik destek sunacak ve enerji tasarrufu sağlayacak.

19.11.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
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Muğla Büyükşehir Belediyesi yeni Bodrum İtfaiye binasını 2025'de hizmete açacak.

Bodrum'da meydana gelebilecek yangın, kaza, mahsur kalma ve benzeri olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan yeni İtfaiye hizmet binası çalışmalarının yüzde 75'i tamamlandı. Ortakent Mahallesi'nde yapımı devam eden İtfaiye binası 2025 yılında faaliyete alınacak.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Ağustos 2024'de temeli atılan, bin 433 metrekarelik bir alanda inşa edilen bu modern tesis orman yangınlarına stratejik destek sunacak şekilde planlandı. Büyükşehir itfaiye binası, gelişmiş donanımlara ek olarak güneş panelleri ile günlük elektrik ihtiyacını karşılayarak enerji tasarrufu sağlayacak. Binada 40 kişilik yemekhane, çalışma ofisleri, oksijen dolum odası ve 10 itfaiye aracının park edilebileceği geniş bir araç park alanı bulunuyor.

Mimar Aysun Alp; "Yapının kaba inşaatı tamamlandı"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı Koordinasyon İşleri'nde mimar olarak çalışan Aysun Alp Başer Bodrum İtfaiye binası ile ilgili şunları söyledi; "Bodrum İtfaiye Grup Amirliği binasında toplam inşaat alanımız bin 433 metrekareden oluşuyor. Zemin kat, artı bir kat ve bodrum kattan oluşan depolardan oluşuyor. Zemin katta 40 kişilik yemekhanemiz, oksijen dolum odamız, idari ofislerimiz mevcut. Birinci katta da 20 kişilik yatakhanemiz ve dinlenme bölümlerimiz var. İtfaiye araçlarımızın bulunduğu garaj alanımız 480 metrekare ve 10 araç kapasiteli. Binanın çatısı güneş enerji santrali var. Enerji tasarrufu sağlayacak. Yapımızın kaba inşaatı tamamlandı. Şu anda mimari, elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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