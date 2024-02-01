Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum Kitap Günlerine Katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Herodot Kültür Merkezinde gerçekleşen Bodrum Kitap Günlerine katılarak vatandaşlarla buluştu.
Bodrum Belediyesi Kültür AŞ ile Gümüşlük Vakfı Akademisi iş birliğiyle düzenlenen Bodrum Kitap Günlerinde 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşen etkinliklerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, stantları gezerek HKM Ana Salonunda gerçekleşen söyleşilere katıldı.
Öğr. Gör. Nilay Yanalak Karasu'nun "Gölgesinde Mevsimler Boyu Oturduğumuz Ağacın Altında Müzikle Yaşamak" müzikli söyleşisine katılan Başkan Aras, Karasu'ya teşekkür ederek plaketini takdim etti.
Kitap Günleri kapsamında Tunay Devrim ve Edip Yeşil'in "Öyle Bir Yere Geldik ki Hiçbir sokağın adı yok" Fotoğraf sergisini gezen Başkan Aras, stantlardaki kitapları da inceleyerek yayınevi temsilcileriyle sohbet etti. Ayrıca çocuklarla da bir araya gelen Başkan Aras, çocuklara kitap hediye etti.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada Bodrum Kitap Günlerini çoktandır planladıklarını belirtirken şunlara değindi:
"En doğru zaman buydu. Latife Tekin bizim için çok büyük bir şans. Türk edebiyatın en önemli çağdaş temsilcilerinden birisi ve kendisi Bodrum'da yaşıyor. Onun da yönlendirmesiyle çok güzel bir kitap fuarı düzenledik. Belediyenin bütün personeli bu işe sahip çıktı. Buraya katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"
Başkan Aras: "Sanatın her türlüsünün yanındayız"
Sanatın yerinin apayrı olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aras, "Bodrum sanatla buluştuğunda kendini ifade edebilir. Bundan sonraki kitap günleri etkinliğimizde çok daha güçlü katılımla ve büyüterek bu işi devam ettireceğiz. Muğla ya da Bodrum fark etmez, her türlü sanatın yanındayız" diye konuştu.
Akşam saatlerinde gerçekleşen Bodrum Kent Orkestrasının konserine katılan Başkan Aras, tüm katılımcılara teşekkür etti.
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