Bodrum Belediye Başkanı Aysu Türkoğlu\'nu evinde ziyaret etti

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Yeni Zelanda'dan Bodrum'a dönüş yapan Açık Su Yüzücüsü Aysu Türkoğlu'nu evinde ziyaret etti.
Manş Denizi ve Kuzey Kanalı'nın ardından Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini başarıyla bitiren ve Oceans Seven'ın üç parkurunu tamamlayan Aysu Türkoğlu memleketine döndü. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile eşi Sezil Tamer Mandalinci, Türkoğlu'nun ailesi ve sevenleri tarafından evinde düzenlenen karşılama organizasyonuna katıldı.
Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, ziyarette çocuklar ve gençlerin daha iyi imkanlarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla belediye olarak Bodrum'a yeni tesisler kazandıracaklarını belirtirken, "Hem Bodrum Belediyesi hem Türkiye olarak Aysu'nun başarısıyla gurur duyuyoruz. Başarılarının taçlanarak, artarak devam edeceğini biliyor, kendisine çok güveniyoruz" dedi.
Başkan Mandalinci, konuşmasının sonunda Bodrum'da yapacakları işlerle sporculara örnek bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini vurguladı. Aysu Türkoğlu'nun da yetiştireceği gençlerle beraber Bodrum'un yeni sporcularını dünya klasmanında göreceklerini ve bundan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.
Bodrum'da yüzme, yelken gibi sporlarının oldukça fazla ve başarı oranlarının da yüksek olduğunu söyleyen Aysu Türkoğlu, Bodrum'daki, Türkiye'deki gençlere örnek olabilmekten mutluluk duyduğunu belirtti. - MUĞLA
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