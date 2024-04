Bodrum Belediye Başkanı Bayram Tedbirlerini Açıkladı

Yerel

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, hoşgörü ve bereket ayı Ramazan'ın sonunda mutlulukla kutlanan bayramın, halkımıza birliktelik ve huzur getirmesini dileyerek bayram tatili süresince aldıkları tedbirleri açıkladı.

Başkan Tamer Mandalinci kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bodrum Belediyemizin gerçekleştirdiği organizasyonlar ve hayırseverlerin katkılarıyla bir ay boyunca iftar sonralarında sizlerle buluştuk. Paylaşmanın, hoşgörünün, birlik olmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan Ayı boyunca her mahallemizde düzenlediğimiz iftar sofralarında güzel bir atmosfer soluduk. Bu insani duyguların her daim bizlerle olmasını temenni ediyorum. Halkımıza mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum. Kentimize gelecek misafirlerimizin bayram tatillerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için mesai arkadaşlarımız görevi başında olacaklar. Zabıta, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler müdürlüklerimiz başta olmak üzere ilçemizin her noktasında ekiplerimiz gereken hassasiyetle çalışmalarını sürdürecekler. 444 00 48 numaralı Çağrı Merkezimiz 24 saat siz kıymetli hemşehrilerimizin taleplerini ilgili birimlerimize iletecek. Bodrum Belediyesi olarak bizler, bayramda da halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bodrum tadında bir bayram temennisiyle ülkemizde ve dünyada barış, huzur ve esenlikler diliyorum. Saygılarımla." - MUĞLA