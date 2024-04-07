Bodrum Belediyesi 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Bodrum Belediyesi'nin 2024 yılı Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başkanlığında yapıldı. Başkan Mandalinci, "Bu mecliste Bodrum'un yararına kararlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tek bir merkezimiz var: Halkçı belediyecilik" dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile yeni dönem Meclis üyeleri, bugün Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan 2024 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıya Başkan Mandalinci, Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, birim müdürleri, belediye personeli, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde açılış konuşmasını yapan Başkan Mandalinci, şunları söyledi:
"TEK BİR MERKEZİMİZ VAR: HALKÇI BELEDİYECİLİK"
"Kamu kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli kullanarak; hesap verilebilir, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek zorundayız. Bu konudaki fikir ve önerilerinizi önemsediğimi bilmenizi isterim. Bu mecliste Bodrum'un yararına kararlar alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dikkat etmemiz gereken bazı hususları belirtmek isterim. Tek bir merkezimiz var: Halkçı belediyecilik. Bu nedenle vatandaşımızın mutluluğunu her şeyin önüne koymalıyız. Kent imkanları ve gelirlerini adil ve hakça bölüştürmeye özen göstermeliyiz.
"'İŞİMİZ GÜCÜMÜZ BODRUM' OLACAK"
Ortak akılla, iş birliğiyle Bodrum için daha iyiye, daha güzele ulaşmak uğruna bu yolu birlikte yürüyeceğiz. Bodrum'umuzu kalkındırmak için hep beraber üretecek, kentimizi birlikte yücelteceğiz. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacak, kamu yararını önceleyen iş birlikçiler olarak uzlaşma-uyum-müzakere ile ortak paydada buluşarak kararlar alacağız. 'İşimiz Gücümüz Bodrum' olacak… Şimdiden iş birliğiniz için teşekkür ederim."
Ellerini her zaman omuzumda hissettiğim Cumhuriyet Halk Partisi ailesine, kıymetli meclis üyelerine minnettarım. Her konuda olduğu gibi siyaset hayatımda da destekleriyle beni güçlendiren sevgili ailem; annem, babam, kıymetli eşim, akrabalarıma ve tüm dostlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Hepiniz iyi ki varsınız."
Mazeretlerin oylanması ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 55. Maddesi ve Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 22. Maddesi gereği Bodrum Belediyesi 2023 Yılı Denetim Raporu'nun Meclis bilgisine sunulması ile devam eden mecliste ilk olarak iki yıl süreyle görev yapacak olan Meclis Başkanlık Divanı belirlendi.
Kapalı oylama ile gerçekleştirilen oylamada Meclis Başkanlık Divanı şöyle:
Birinci Başkan Vekili: Umut Anıl Özdoğan
Asil Katip Üyeler: Kanat Hasan Özsert ve Asuman Gülsoy
Encümen Üyeleri: Emel Çakaloğlu, Azat Öztürk, Hüseyin Sağkal
İmar ve Bayındırlık Komisyonu: İlknur Ülküm Seferoğlu, Necati Altun, Ahmet Yıldızhan, Fuat Filiz, Seha Ergene
Plan ve Bütçe Komisyonu: Tayyar Gündoğan, Emel Çakaloğlu, Hüseyin Cem Köylü, Niyazi Atare, Halime Kaya Öztok
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu: Cumhur Güven Taşbaşı, Asuman Gülsoy, Candan Topdemir, Nil Taşkıran, Rıza Karakaya
İşgaliye Komisyonu: Mustafa Uslu, Umut Anıl Özdoğan, Halil Eser, İbrahim Özten, Hüseyin Cem Köylü
İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu: Seha Ergene, Ahmet Faik Karakaya, Candan Topdemir, Ali Diken, Fuat Filiz
Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu: Ayşen Kılıç Bozan, Cumhur Güven Taşbaşı, Asuman Gülsoy, Abdullah Engin Başol, Azat Öztürk
Gençlik ve Spor Komisyonu: Rıza Karakaya, Kanat Hasan Özsert, Ahmet Faik Karakaya, Niyazi Atare, İbrahim Özten
Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu: Mustafa Uslu, Nil Taşkıran, Deniz Koca, Hüseyin Sağkal, Tayyar Gündoğan
Tahsil Yardım Komisyonu: Nevzat Kanber, Hüseyin Cem Köylü, Engin Başol, Tayyar Gündoğan, Emel Çakaloğlu
Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu: Ayşen Kılıç Bozan, Ali Diken, Deniz Koca, Necati Altun, Veysel Kıy
Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu: Ayşen Kılıç Bozan, Umut Anıl Özdoğan, Candan Topdemir, Asuman Gülsoy, Fuat Filiz
Hayvan Hakları Komisyonu: Halime Kaya Öztok, Ali Diken, Niyazi Atare, Ahmet Faik Karakaya, Nil Taşkıran
Kıyı Ege Belediyeler Birliği Asil Üyeler: İbrahim Özten, Deniz Koca, Nil Taşkıran
Tarihi Kent Birliği: Cumhur Güven Taşbaşı
Ege Belediyeler Birliği: Umut Anıl Özdoğan
Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği: İlknur Ülküm Seferoğlu, Asuman Gülsoy, Emel Çakaloğlu
Turizm ve Denizcilik Komisyonu: Rıza Karakaya, Cumhur Güven Taşbaşı, Abdullah Engin Başol, Hüseyin Cem Köylü, Halil Eser
Doğal Afet Komisyonu: Nevzat Kanber, Veysel Kıy, Umut Anıl Özdoğan, Ali Diken, Fuat Filiz
Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Nevzat Kanber, Abdullah Engin Başol, Candan Topdemir, Veysel Kıy, Deniz Koca
Esnaf Komisyonu: Cahit Eles, Deniz Koca, Ahmet Faik Karakaya, Halil Eser, Niyazi Atare
Komisyon üyelerinin belirlenmesinin ardından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, Bodrum Belediyesi'nde görev yapan, işçi statüsü dışında kalan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve yetkili sendika ile toplu sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi görüşülerek karara bağlandı.
Meclisin son maddesinde ise Bodrum Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü.
Başkan Mandalinci, kapanış konuşmasında da şunları kaydetti:
"Bodrumumuza en etkili şekilde hizmet etmek için çıktığımız yolda belediyemizin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Kentimizde her alanda daha verimli çalışmalar yürütmek için belirlediğimiz komisyonların üyelerini oy birliği ile seçtik. Halkımıza hizmet ve bu eşsiz coğrafyanın değerlerine sahip çıkmak için tüm meclis üyelerimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız."
Son Dakika › Yerel › Bodrum Belediyesi 2024 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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