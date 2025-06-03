Bodrum Belediyesi Kurban Bayramı için Hazırlıklarını Tamamladı

Bodrum Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın öne çıktığı bu özel günlerin en iyi şekilde geçirilmesi için çeşitli planlamalar yapan belediye ekipleri, bayram süresince de sahada görev yapmaya devam edecek.

Belediye ekipleri dört gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde hem Bodrum halkının hem de ilçeyi ziyaret edecek misafirlerin bayramı en iyi şekilde geçirebilmesi için görev başında olacak. Bodrum Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, Bodrum Merkez için Kızılağaç Deve Güreşi Arenası karşısı Motokros Alanı, Turgutreis ve Gümüşlük Mahalleleri için Eski Turizm Uygulama Otel alanı önü, Yalıkavak ve Gündoğan Mahalleleri için Yalıkavak Mahallesi Bodrum Caddesi eski çöplük mevkii ve Mumcular Karaova Mahallesi Jandarma Bayır Yolu üzeri kurban satış alanları olarak belirlendi.

Belediyenin kontrol ve denetiminde, vatandaşların hijyenik ve sağlıklı şartlarda kurban kesimlerini yapabilmeleri için 6 ayrı bölgede kurban kesim alanları oluşturuldu. Kesim alanları, insan ve çevre sağlığı ile hayvan haklarını gözeten bir yaklaşımla hazırlanırken; vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar da sunulacak. Belediye ekipleri, kesilen kurbanlardan elde edilen derilerin Türk Hava Kurumu adına toplanmasına da destek verecek.

Bodrum Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim alanları ise şöyle belirlendi;

Kızılağaç Deve Güreşi Arenası karşısı Motokros Alanı, Yalıkavak, Gündoğan ve Göltürkbükü mahalleleri için Bodrum Caddesi eski çöplük mevkii, Konacık ve Bitez mahalleri için Konacık Mezarlıklar Müdürlüğü, Ortakent Mahallesi Belediye Kademesi, Kadıkalesi Cami yanı arazisi ve Gümüşlük Belediye Kademesi.

Kesim işlemlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılmasına izin verilecek. İzin verilmeyen yerlerde kurban kesen ya da çevreyi kirleten kişiler hakkında kolluk kuvvetleri ve Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği'ne istinaden zabıta birimlerince gerekli uyarılar yapılacak. Tespit edilen ihlaller tutanak altına alınacak, kamera veya fotoğrafla belgelenerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Kurban Bayramı boyunca Bodrum Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Zabıta, Veteriner Hizmetleri, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri yarımada genelinde sürdürülen planlamalar doğrultusunda görevlerini sürdürecek.

Bayram süresince vatandaşların taleplerine anında yanıt verebilmek amacıyla Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi de kesintisiz hizmet verecek. "444 00 48" numaralı hat üzerinden vatandaşlar günün her saatinde çağrı ve WhatsApp mesajları ile taleplerini iletebilecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yaklaşan Kurban Bayramı ve belediye çalışmaları ile ilgili şunları söyledi:

"Bayramlar, sadece özel günler değil, nasıl bir toplum olmak istediğimizi hatırladığımız, insani değerlerle yeniden bağ kurduğumuz eşsiz anlardır. Tüm çalışma arkadaşlarımla birlikte bayramın, misafirlerimiz ve kent sakinlerimiz için huzurlu, güvenli ve keyifli geçmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bodrum bu bayramda da misafirperverliğin, hoşgörünün ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneğini sergileyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm halkımızın ve ülkemizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." - MUĞLA