Bodrum Belediyesi Mahalle İftarları Başlıyor

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Bodrum Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen mahalle iftarları başlıyor. Kent sakinlerini aynı sofrada buluşturan iftarların ilki 11 Mart Pazartesi akşamı Ortakent Mahallesi Pazar Yerinde gerçekleşecek.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Ramazan Ayı boyunca her gün başka bir mahallede kurulacak olan iftar sofralarında binlerce mahalle sakini ağırlanacak. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum Belediyesi olarak bizler, tüm gücümüzle vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Maneviyatın yüksek olduğu Ramazan Ayı boyunca da değerli halkımızla bir araya gelerek aşımızı paylaşacak, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirecek ve vatandaşlarımızın iftar sevincine yeniden ortak olacağız. Ramazan Ayı'nın ülkemize ve Bodrumumuza başta sağlık, barış, bereket ve hoşgörü getirmesini diliyorum" dedi.

Hazırlanan iftar programı şöyle; 11 Mart 2024 Pazartesi Ortakent Mahallesi Pazar Yeri, 12 Mart 2024 Salı Gölköy Mahallesi Pazar Yeri, 13 Mart 2024 Çarşamba Kızılağaç Mahallesi Pazar Yeri, 14 Mart 2024 Perşembe Çırkan Mahallesi Pazar Yeri, 15 Mart 2024 Cuma Gündoğan Mahallesi Pazar Yeri, 16 Mart 2024 Cumartesi Yalıkavak Mahallesi Atatürk Meydanı, 17 Mart 2024 Pazar Yaka Mahallesi Pazar Yeri, 17 Mart 2024 Pazar Türkmen Mahallesi Taziye Evi Önü, 18 Mart 2024 Pazartesi Mumcular Mahallesi Pazar Yeri, 19 Mart 2024 Salı Çiftlik Mahallesi Pazar Yeri, 20 Mart 2024 Çarşamba İslamhaneleri Mahallesi Cami Önü, 21 Mart 2024 Perşembe Akçaalan Mahallesi Düğün Salonu, 22 Mart 2024 Cuma Bitez Mahallesi Pazar Yeri, 23 Mart 2024 Cumartesi Geriş Mahallesi Cami Avlusu, 24 Mart 2024 Pazar Turgutreis Mahallesi Eski Pazar Yeri, 25 Mart 2024 Pazartesi Bodrum Merkez Pazar Yeri, 26 Mart 2024 Salı Dağbelen Mahallesi Muhtarlık Önü, 27 Mart 2024 Çarşamba Cumhuriyet Mahallesi Kafkas Lokum Önü, 28 Mart 2024 Perşembe Cevat Şakir Mahallesi Gümbet Pazar Yeri, 29 Mart 2024 Cuma Dereköy Mahallesi Düğün Alanı, 30 Mart 2024 Cumartesi Yukarı Mazı Mahallesi Cami Önü, 30 Mart 2024 Cumartesi Aşağı Mazı Mahallesi Cami Önü, 1 Nisan 2024 Pazartesi Gümüşlük Mahallesi Pazar Yeri, 2 Nisan 2024 Salı Akyarlar Mahallesi Muhtarlık Önü, 3 Nisan 2024 Çarşamba Dirmil Mahallesi Pazar Yeri, 4 Nisan 2024 Perşembe Torba Mahallesi Cami Avlusu, 6 Nisan 2024 Cumartesi Türkkuyusu Mahallesi (Sahur) Cami Önü, 7 Nisan 2024 Pazar Güvercinlik Mahallesi Muhtarlık Önü" - MUĞLA