Bodrum Belediyesi'nden Gece Temizlik Çalışmaları

Belediye ekiplerinden gece mesaisi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi ilçenin ana arterlerinde temizlik ve düzenleme çalışmalarını hızlandırdı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında D330 karayolundaki kavşaklar ile orta refüjde temizlik ve düzenleme çalışması yapıyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, D330 karayolundaki palmiye budamalarının ardından refüj ve kavşaklarda ot temizliği ile düzenleme çalışmalarına başladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 17 araç ve 85 personel ile Müskebi Mahallesi Yalıkavak kavşağından başlayan çalışmalar, Turgutreis Mahallesinde son bulacak. Trafiğin etkilenmemesi için gece 12.00'de başlayan çalışmalar, gerekli yol önlemleri de alınarak sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor. İlk gün çalışmasında Yahşi Kavşağına kadar ilerleyen ekipler, hafta sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı planlıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zararlılarla mücadele kapsamında ağaçlarda ilaçlama çalışması da gerçekleştiriyor. Gece yürütülen çalışmalarda Cumhuriyet, Cevat Şakir, Gümbet ve Çarşı mahallelerinde bulunan park, sokak ve caddelerde ağaçlar ilaçlanıyor. Çalışmalar, planlı bir şekilde devam edecek.