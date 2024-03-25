Bodrum Belediyesi'nden yeni anaokulu - Son Dakika
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Yerel

Bodrum Belediyesi'nden yeni anaokulu

Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu açıldı. Anaokulu, Cevat Şakir Mahallesinde bulunuyor ve 60 öğrenciye hizmet veriyor.

25.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:58
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Bodrum Belediyesi'nden yeni anaokulu

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu açılış töreni yapıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime katkı sunmak amacıyla Bodrum Belediyesinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar kapsamında Bodrum'a Cevat Şakir Mahallesinde yeni bir anaokulu kazandırıldı.

Açılışı yapılan anaokulunun bahçesinde gerçekleştirilen törene Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras başta olmak üzere CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, Meclis Üyesi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP ilçe örgütü üyeleri, belediye başkan yardımcıları, bağışçılar Lale ve Süreyya Turgut, Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı, ilgili birim müdürleri ve personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, Bodrum Belediyesi'nin eğitime yönelik 5 yıllık süreçte yapmış olduğu çalışmaların bulunduğu video gösterimi ile devam etti. Açılış konuşmalarının da yapıldığı törende Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı, çocuklara yönelik yapılan çalışmalar dolayısıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Lale Turgut ise bugün burada hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını belirttiği konuşmasında, "Yapmış olduğumuz bu modern anaokulumuzun çocuklar için güzel bir geleceğin anahtarı olmasını diliyorum. Bu hayra vesile olmamızı sağlayan sizlere, yardımcı olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bodrum ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Süreyya Turgut, diğer imkanı olan vatandaşların bu tip hayırlara vesile olmasını gönülden dilediklerini söylerken, "Çok mutluyuz. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunu birlikte başardık. İnşallah ileride daha da güzel işler yapma dileğiyle teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, "Bugün burada Lale Hanım ve Süreyya Beyefendinin müthiş katkıları ile beraber hayata geçen tesisle karşınızdayız. Durumu müsait olan vatandaşların bu şekilde hayırlar yaparak hem yöresine hem vatanına olan borcunu ödemeye gayret etmesi çok kıymetli. Başta Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras olmak üzere kıymetli hayırseverlerimiz Lale Hanıma ve Süreyya Beyefendiye ve onların kıymetli ailesine ve ayrıca burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, beş yıllık süreçte Bodrum Belediyesi olarak yapılan çalışmaları anlatırken büyükşehir olarak da Bodrum'a önemli katkılar sunacaklarını belirtti. Başkan Aras şöyle devam etti:

"Belediyecilik sadece alt yapı, su, kanalizasyon değil. Ülkemizde eğitime eşit şekilde ulaşamayan çok çocuğumuz var. Özellikle hayırseverlerimizin bu işe gönül vermesi bizi çok güçlendiriyor. Sevgili Lale Hanım ve Süreyya Bey ilk benimle görüşmeye geldiklerinde bu niyetlerini bana söyleyince çok mutlu oldum. Yerel yönetimlerin eğitime bu tür verdiği destekler işte eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran desteklerdir."

Başkan Ahmet Aras sözlerine son verirken Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulunun kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalar sonunda Başkan Ahmet Aras, Lale- Süreyya Turgut çiftine çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgut çifti, öğretmenler, öğrenciler ve protokol üyeleri birlikte kurdele kesti. Ardından anaokulu ve bahçesi hep birlikte gezildi.

Özel Bodrum Lale-Süreyya Turgut Anaokulu 7 kişilik eğitim kadrosuyla 60 öğrenciye hizmet veriyor. 296,00 metrekare inşaat alanındaki anaokulunda 4 derslik, bir yönetici odası, yemekhane, mutfak, ortak etkinlik alanı ve bahçe alanı bulunuyor. Anaokulunda 36-68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitimi veriliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nden yeni anaokulu - Son Dakika

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