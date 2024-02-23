Bodrum Belediyesi Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri

Bodrum Belediyesi, 4 ile 9 yaş arası çocuklar için ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerde kukla atölyesi, seramik atölyesi, geri dönüşüm atölyesi gibi etkinlikler yer alacak.

23.02.2024 11:55  Güncelleme: 12:01
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Bodrum Belediyesi, 4 ile 9 yaş arası çocukların faydalanacağı ücretsiz etkinlikler düzenliyor. İlki, 17 Şubat Cumartesi günü Gümüşlük Forum'da başlayan etkinlikler, 30 Mart'a dek sürecek.

Bodrum Belediyesi tarafından Gümüşlük Forum'un katkılarıyla 7 hafta boyunca her cumartesi 4-9 yaş arası çocuklarla etkinlikler yapılacak. Etkinlik programında çocuklar için kukla atölyesi, seramik atölyesi, kukla gösterileri, geri dönüşüm atölyesi, marakas yapımı ve ritim atölyesi yer alacak.

Çocuk etkinliklerinin ilki, 17 Şubat Cumartesi günü Gümüşlük Mahallesi'nde yer alan Gümüşlük Forum'da yapıldı. Çocuklar, kukla atölyesi ve kraft etkinliği ile keyifli saatler geçirdi.

Gümüşlük Forum Atölye Eğitim Danışmanı Gamze Peşekersoy Daban, düzenlenen etkinliklerle, çocukların hafta sonları eğlenceli zaman geçirebilmelerini amaçladıklarını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da çocuk etkinlikleri ile ilgili şunları söyledi:

"Bodrum Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çocuklarımızın sosyal etkinliklere katılımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz etkinlikler düzenliyoruz. Etkinliklerde görev alan öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

30 Mart'a kadar devam edecek çocuk etkinlikleri takvimine, https://www.bodrum.bel.tr/etkinlik.php'id=1542/Etkinlik-Bodrum_Belediyesi_Cocuk_Etkinlikleri linkinden ulaşılabilecek ve 444 00 48'den detaylı bilgi alınabilecek.

Bodrum Belediyesi Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Ücretsiz Çocuk Etkinlikleri - Son Dakika

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