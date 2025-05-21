Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Ortak Yenileme Projesi

İş birliği içinde Bodrum yenileniyor

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da iş birliği içinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeler arası iş birliğinin en güzel örneklerinden biri Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyesi arasında yaşanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi ortak çalışmaları kapsamında Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında asfaltlama ve bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Asfalt çalışmalarının tamamlandığı bölgede incelemeler yapan Başkan Mandalinci, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmasında Bodrum Belediyesi ekipleri de bulvar üzerinde çalışma yapıyor. Bodrum Belediyesinin başladığı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 Milyon Liralık yatırımla 2 bin 900 metrelik yolda sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlandı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bölgede başladığı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında 350 metre yağmur suyu hattı ve 12 noktada mazgal imalatı yapıyor. Ayrıca yolun bin 200 metrelik kısmında bulunan bordürlerde başladığı onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, asfalt çalışmasının tamamlandığı Gazi Mustafa Kemal Bulvarında incelemelerde bulunurken şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz söz doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi bugün olduğu gibi her konuda, bölgenin kronikleşen ve vatandaşın ihtiyacı olan her konuda ortak çalışmaya, ortak fikir üretmeye, ortak proje yürütmeye devam edecek"

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum'da yaptığı hizmetlerden bahsederek sözlerine devam eden Başkan Mandalinci şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'ın talimatlarıyla öncelikle Bodrum, Dereköy - Gümüşlük arasında Peksimet'i de içine alan bir yolda yaklaşık 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yapıldı. Yolun çok sirkülasyonun olması sebebiyle ve geçmişten günümüze yıpranmış olması neticesinde yolu kullanan vatandaşlarımızdan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, o yolda çalışmalarını tamamladı ve vatandaşlarımız güvenle ve huzurla o yolda seyredebiliyor"

Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki çalışmalara değinen Başkan Mandalinci, altyapı çalışmaları sonrası bozulan bulvarda kapsamlı bir çalışma başlatıldığını, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yaklaşan Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlarımızın güvenle, huzurla seyahat edecekleri yola kavuşmuş durumdayız" dedi.

Başkan Mandalinci, yaptığı açıklamada bisiklet ve yürüyüş yolundaki çalışmaların da bayram tatilinin hemen ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatılacağını belirterek Bodrum Belediyesi ekiplerinin de kendisiyle birlikte devamlı sahada olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Mandalinci, "Mahallelerimizde vatandaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla, başkan yardımcılarımızla, birim müdürlerimizle, meclis üyelerimizle beraber vatandaşımızın refahını en iyi şekilde artırıcı iş ve işlemleri yürütmeye devam ediyoruz. En büyük destekçimiz Muğla Büyükşehir Belediyesi. Halkımızın menfaatine ortak çalışmalara tüm hızıyla devam edeceğiz" diyerek sözlerine son verdi.